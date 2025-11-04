Den historiska bilden: Installationsavtalet bästa avtalet

Bakgrunden är att LO-Tidningen (numer Arbetet) har granskat 16 olika avtal inom LO, samt Unionens teknikavtal.

Av dessa rankades Elektrikernas installationsavtal som det bästa.

Lönerna är bland de högsta, men även andra delar av avtalen är granskade, så som inflytande av arbetstiden och anställningsförhållanden.

Då, 2011, låg ackordslönerna på 185,44 kronor i timmen i snitt, vilket gav på den tiden starka 32 270 kronor i månaden.

LO-tidningen lyfter även att facket kan kräva skadestånd om arbetsmiljöbrister inte åtgärdas.

Men, när det gäller arbetstidsförkortning ligger elektrikerna efter många andra, och mer ledigt är något medlemmarna önskar sig.

”Andra som tjänar för lite”

Elektrikerna på bygget i Danderyd säger till tidningen att de tycker att stressen i jobbet ökat i takt med att leden av underentreprenörer växt.

Byggtiderna har pressats och det har blivit oklart vem som egentligen har ansvaret för till exempel säkerheten. De tycker inte heller att de själva tjänar mycket. Det är i stället andra som tjänar för lite.

Att elektrikerna ändå har bland de högsta lönerna tror de är ackordssystemets förtjänst och fackets styrka. ”Elektrikerna drar sig inte för att stå upp för sina avtal”, säger de till tidningen.

Personerna på bilden: Dan Ljungqvist och Jan Thonerfelth, båda Bravida.