Artikeln i korthet Emmy och hennes sambo har en stram ekonomi där lönen knappt räcker till att täcka månadens utgifter, vilket gör det omöjligt att spara för framtiden.

LO:s rapport visar att unga arbetare, likt Emmy och hennes sambo, ofta har svårt att planera för barn och bostad på grund av osäkra inkomster och dyra boendekostnader.

För att förbättra den ekonomiska situationen för unga arbetare föreslås bland annat att arbetsgivare erbjuder heltidsanställningar samt att det byggs fler prisvärda bostäder. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Budgeten går ihop varje månad, men det är på håret.

Lönen går till bostaden, mat, någon aktivitet och ett plagg om det behövs.

Men det finns inte pengar över att lägga undan för framtiden.

Emmy arbetar deltid som säljare på Lyko. Hennes sambo är 25 och jobbar heltid på lager. De bor tillsammans i en hyresrätt sedan två år men vill gärna köpa hus och skaffa barn.

– Om två-tre år kan jag tänka mig att ha barn. Men det är inget jag skulle överväga alls innan det ser bättre ut ekonomiskt. Jag vill inte hamna i situationen att jag måste bo hos mina föräldrar om jag skaffar barn, säger Emmy.

Äter hos Emmys mamma

Det unga paret i Helsingborg äter hos Emmys mamma en till två gånger i månaden.

Det hjälper dem att få pengarna att räcka till.

– Det underlättar eftersom jag inte behöver budgetera för de dagarna, säger Emmy.

De ökade kostnaderna de senaste åren är påtagligt kännbara. Trots att Emmys sambo arbetar heltid blir det plus minus noll i slutet av månaden.

– Det största problemet är att vi har noll kronor för sparande. Det stressar oss mest.

Inte ensamma om tuff ekonomi

Emmy och hennes sambo är inte ensamma om att inte ha råd att planera för framtiden, enligt LO:s rapport ”Unga arbetares ekonomi”.

Elsa Alm är ungsekreterare på LO.

– Vi har tittat på två klassiska arbetarhushåll och deras förutsättningar för att kunna skaffa barn. Det är inte de hushållen som har det allra sämst, de är i mittenskiktet och är inte arbetslösa.

För en 27-årig barnskötare och en 25-årig lagerarbetare som bor ihop i en hyrestrea och har en treåring skulle det ta 21 år att spara ihop till kontantinsatsen till ett radhus.

En 28-årig kvinna som arbetar i butik på 80 procent går 2 442 kronor back varje månad om hon har en treåring i hushållet.

”Det vore bra om arbetsgivare erbjuder heltid”

Unga som arbetar deltid som Emmy är ett bra exempel, anser Elsa Alm:

– Det vore väldigt bra om arbetsgivarna erbjuder heltid och har en arbetsmiljö där man klarar av att arbeta heltid. Människor ska inte behöva pussla på det sättet för att få ihop ekonomin.

Branscher som sticker ut när det gäller deltidsarbete är handeln, restaurang och kommunal sektor. Men rätten till heltid är inte hela lösningen, menar Elsa Alm:

– Vi behöver bostadsbyggande med blandade bostäder, billiga hyresrätter och billiga radhus, och en politik som också gynnar unga arbetares ekonomi och medför sänkta kostnader. Arbetstidsförkortning när man tagit steget att skaffa barn är ett annat exempel, då den nuvarande arbetsmarknaden inte är anpassad till att ha småbarn.

Studerar på distans för att få CSN

På Emmys deltidskontrakt står det 20 timmar per vecka.

Hon vill gärna jobba mer, men det finns inga pengar, säger hennes arbetsgivare.

Därför studerar hon på distans så att hon får studiemedel från CSN.

– Det stressar mig att min sambo arbetar heltid och extra timmar. Jag hade gärna arbetat mer så han slipper det.

Hur tycker du att det känns att det tar 21 år för rapportens unga arbetarpar att spara ihop till en kontantinsats om de har barn?

– Det känns fruktansvärt att det tar så många år. Att man ska behöva välja mellan att ha ett barn i en trång lägenhet eller ett hus utan barn. Det är ett orimligt val som man inte ska behöva göra.

Emmy fortsätter:

– Inget av det känns särskilt lockande. Jag tror vi att vi skjuter på att skaffa barn i stället.