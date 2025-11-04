Buss- och spårvagnsförare kan få mer ledigt – så blev avtalet med Sobona

Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Totalt finns 3 900 anställda på Sobonas avtal för trafikpersonal, inklusive tjänstemän. Men de allra flesta tillhör Kommunals avtalsområde. En stor arbetsgivare är Göteborgs Spårvägar.

Avtalet gäller från 1 oktober 2025 till den 30 september 2027.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs med i genomsnitt 1 127 kronor från den 1 oktober 2025 och med i genomsnitt 1 028 kronor den 1 oktober 2026.

För dem med individuell lön innebär det att lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad någon viss löneökning.

Lokalt kan man göra upp om andra lönemodeller, som till exempel lönetariffer, alltså en lönestege som inte bygger på individuell prestation.

Fakta: Lägstalöner Lägstalön för den som fyllt 18 år: Höjs till 24 021 kronor den 1 oktober 2025.

Höjs till 25 059 kronor den 1 oktober 2026. Lägstalön för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning: Höjs till 25 632 kronor den 1 oktober 2025.

Höjs till 26 670 kronor den 1 oktober 2026. Lägstalön för förare: Höjs till 27 784 kronor den 1 oktober 2025.

Höjs till 28 617 kronor den 1 oktober 2026. Läs mer

Får deltidsanställda övertidsersättning?

SVAR: Ja, deltidsanställda som arbetar extra timmar utöver sin anställning får övertidsersättning från den 1 oktober 2025. Samma villkor gäller som i avtalet för anställda i kommuner och regioner.

Förändras ramtiden?

SVAR: Nej, ramtiden (alltså maxtiden för ett arbetspass) ändras inte. Kommunal och arbetsgivarna i Sobona kunde inte enas om en lösning liknande den i avtalet för förare i privata bussbolag.

Vad mer innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och tillägg höjs med 3,4 procent den 1 oktober i år och med 3,0 procent den 1 oktober 2026.

Anställda kan få fler lediga dagar eller större avsättningar till tjänstepensionen genom att växla in semesterdagstillägget.