”Beklämmande” – Stora brister i arbetet med stationära maskiner

Under hösten har Arbetsmiljöverket genomfört en stor inspektionsinsats med fokus på stationära maskiner. Totalt har myndigheten inspekterat närmare 1 300 arbetsställen inom tillverkningsindustrin.

Resultatet visar på omfattande brister. Drygt hälften – 52 procent – av arbetsställena som inspekterats fick krav från Arbetsmiljöverket på att åtgärda brister.

”Lite förvånande att det är så många”

44 procent av arbetsställena fick krav som handlar om att undersöka och bedöma risker, och 15 procent fick krav som gäller bättre information eller instruktioner till arbetstagarna.

– Det som framför allt sticker ut är kravet på att undersöka och bedöma risker vid användning av maskiner. Det är lite förvånande att det är så många som fått det kravet, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Hon fortsätter:

– Tillverkningsindustrin har funnits länge i Sverige och man har jobbat mycket med säkerheten kring maskiner. Inom industrin finns en medvetenhet om att maskiner kan vara farliga och att man kan råka ut för olyckor, och att man då inte undersöker riskerna som kan finnas är lite beklämmande, tycker jag.

Blandar gamla och nya maskiner

En mindre andel av de inspekterade arbetsställena finns inom livsmedelsindustrin. Resultatet för den delbranschen är minst lika dystert.

Av de 62 inspekterade arbetsställena inom livsmedelsindustrin fick hela 34 stycken – motsvarande 55 procent – krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket.

Malin Cato vill inte uttala sig specifikt om resultaten för livsmedelsbranschen med hänvisning till att underlaget är så pass litet. Samtidigt pekar hon på att livsmedelsindustrin brottas med samma problematik som tillverkningsindustrin i stort.

– Många företag har en blandad maskinpark med både gamla och nya maskiner, och är det gamla maskiner är man kanske så van att arbeta med dem att man inte riktigt ser riskerna. Men man måste vara medveten om hur säkerheten ser ut för såväl gamla som nya maskiner. Livsmedelsindustrin, precis som tillverkningsindustrin generellt, behöver ta det här med att undersöka och bedöma risker för sina maskiner på allvar.

”Hoppas branschen tar till sig”

Arbete vid stationära maskiner leder varje år till ett stort antal arbetsolyckor.

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsskaderapport var stationära maskiner den yttre faktorn vid drygt 1 750 anmälda olyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. Det motsvarar omkring 4,5 procent av alla sådana olyckor.

Vad hoppas du att den här inspektionsinsatsen ska bidra till framåt?

– Ett syfte är naturligtvis att de arbetsgivare som vi besöker ska bli uppmärksamma på vilket ansvar de har, hur våra regler ser ut och hur man måste göra för att förebygga att olyckor händer. Men jag hoppas också att branschen i stort ska ta till sig detta – det är något man behöver jobba med, säger Malin Cato.

Arbetsmiljöverkets insats är en del av EU-kampanjen Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv.