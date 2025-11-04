Arbetsgivare oroliga för svagare fack: ”Allvarligt hot”

Hur ser svenska arbetsgivare på trenden att facken får färre medlemmar och färre lokalt förtroendevalda att förhandla med på företagen?

– Väldigt många beklagar utvecklingen och tycker att det ställer till problem. Jag har aldrig hört någon säga att det är bra.

Vissa kanske tror att arbetsgivare ser facket som något besvärligt som man gärna slipper befatta sig med. ”Skönt om de inte är här, då kan vi bestämma själva”. Är det inte så?

– I enstaka fall kanske, men absolut inte på systemnivå. Svensk kultur bygger på inkluderande ledarskap och kreativ dialog mellan fack och arbetsgivare. Det är en fördel att kunna ha en snabb dialog med anställda lokalt. Om man tar bort det blir det svårare. Då måste man ringa det centrala facket och be en ombudsman komma ut. Det tar längre tid och personen känner inte till företaget lika bra. Hela systemet är byggt för något annat och då blir det problem.

I vilka branscher är svårigheterna störst?

– Ju mindre arbetsplatserna är och ju snabbare personalen byts ut desto större risk för problem. Det gäller bland annat i servicesektorn som handeln och restaurangbranschen.

Vad kan konsekvensen bli om utvecklingen mot allt lägre facklig organisering fortsätter?

– Det är det enskilt allvarligaste hotet mot den svenska modellen där fack och arbetsgivare reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Systemet är i dag stabilt och fungerar väl för att det är demokratiskt förankrat. Men med en fortsatt vikande facklig anslutningsgrad hotas det. Varför ska de folkvalda fortsätta att outsourca makten över arbetsmarknaden till organisationer som inte företräder någon större gruppering?

Vad kan man göra åt det?

– Det är ju primärt fackens ansvar. Vi arbetsgivare kan inte göra mer än att se problemet och peka på att vi jättegärna ser en annan utveckling.

Så svenska arbetsgivare är helhjärtat positiva till dialog och facklig organisering. Har du sagt det till Tesla?

– Vi har försökt få kontakt med dem för att erbjuda medlemskap och dialog. De har vänligt men bestämt avböjt.