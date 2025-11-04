Riskerna finns på många olika arbetsplatser. Den som utsätts kan drabbas av frätskador, allergier eller till och med cancer.

Det kan handla om arbete med sten och betong, där dammpartiklar tränger djupt ner i lungorna, eller om kemikalier som innehåller cancerframkallande ämnen.

Hundratals döda i cancer

Varje år dör omkring 600 svenskar av cancersjukdomar som kan kopplas till jobbet.

En av de yrkesgrupper som är särskilt utsatta för cancerrisker är brandmän. Men många saknar ändå förebyggande skyddsutrustning, vilket Kommunalarbetaren tidigare skrivit om.

Tillsätter granskning

För att komma åt problemen startar Arbetsmiljöverket nu en nationell tillsynsinsats där 800 arbetsplatser ska granskas.

”Många kemiska ämnen och blandningar är fortfarande dåligt kartlagda när det gäller långtidseffekter. Därför är det avgörande att arbetsgivare arbetar förebyggande och alltid följer säkerhetsföreskrifter”, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Magnus Henriksson i ett pressmeddelande.

Insatsen ska sätta press på arbetsgivarna att jobba förebyggande — så att skadorna aldrig händer.

Myndighetens övergripande mål är att färre ska drabbas av arbetsrelaterad cancer.

“Ingen ska bli sjuk eller dö av sitt arbete”, säger Magnus Henriksson.