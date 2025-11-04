600 dör av jobbcancer varje år – nu ska 800 arbetsplatser granskas
Runt 600 svenskar dör varje år av cancer som kopplas till jobbet.
Nu startar Arbetsmiljöverket en satsning på att stoppa riskerna genom att granska arbetsplatser runt om i landet.
– Ingen ska bli sjuk eller dö av sitt arbete, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Magnus Henriksson.
Riskerna finns på många olika arbetsplatser. Den som utsätts kan drabbas av frätskador, allergier eller till och med cancer.
Det kan handla om arbete med sten och betong, där dammpartiklar tränger djupt ner i lungorna, eller om kemikalier som innehåller cancerframkallande ämnen.
Hundratals döda i cancer
Varje år dör omkring 600 svenskar av cancersjukdomar som kan kopplas till jobbet.
En av de yrkesgrupper som är särskilt utsatta för cancerrisker är brandmän. Men många saknar ändå förebyggande skyddsutrustning, vilket Kommunalarbetaren tidigare skrivit om.
Tillsätter granskning
För att komma åt problemen startar Arbetsmiljöverket nu en nationell tillsynsinsats där 800 arbetsplatser ska granskas.
”Många kemiska ämnen och blandningar är fortfarande dåligt kartlagda när det gäller långtidseffekter. Därför är det avgörande att arbetsgivare arbetar förebyggande och alltid följer säkerhetsföreskrifter”, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Magnus Henriksson i ett pressmeddelande.
Insatsen ska sätta press på arbetsgivarna att jobba förebyggande — så att skadorna aldrig händer.
Myndighetens övergripande mål är att färre ska drabbas av arbetsrelaterad cancer.
“Ingen ska bli sjuk eller dö av sitt arbete”, säger Magnus Henriksson.