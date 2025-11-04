21. ”Alltid en stor stress” (Så mycket tid lägger svenskarna på att pendla)
Hur mycket tid lägger du på att ta dig till jobbet? Sannolikt mer än du har semester.
Och hur funkar veckopendling och skatteavdrag? Kneget reder ut vad som gäller med Arbetets reporter Mattias Dahlgren. Vi pratar även med Noah Hedman som jobbar på Sellpys lager – där den knepiga pendlingen ställer till det en hel del för de anställda.
Kneget produceras av LO Mediehus och de som har gjort det här avsnittet är Sebastian G Danielsson och Clara Wallin. Ansvarig utgivare är Anna Körnung.