Hur mycket tid lägger du på att ta dig till jobbet? Sannolikt mer än du har semester.

Och hur funkar veckopendling och skatteavdrag? Kneget reder ut vad som gäller med Arbetets reporter Mattias Dahlgren. Vi pratar även med Noah Hedman som jobbar på Sellpys lager – där den knepiga pendlingen ställer till det en hel del för de anställda.