1250 kronor mer i månaden – därför lönar det sig med fackklubb

0:00 0:00 –15 +30 Har kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!



Artikeln i korthet På ABK i Kristianstad har fackklubben förhandlat fram villkor som överträffar det centrala kollektivavtalet, bland annat högre löner, bättre beredskapsersättning och tydliga regler för individuell lönesättning.

Klubben fungerar som stöd vid personliga ärenden och ser till att medlemmarna får hjälp, information och rådgivning, till exempel om försäkringar och pension – ofta på betald arbetstid.

Klubben arbetar aktivt för att rekrytera unga och nya skyddsombud, samt utbyta erfarenheter med andra fackklubbar för att stärka den fackliga verksamheten och säkra dess framtid. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Klockan är nio en vardagsmorgon i Kristianstad. I källarlokalen under ett av ABK:s bostadshus dukas kaffe och frallor fram. Det är frukostrast för fastighetsskötarna – här kallas den frukost, inte lunch som längre norrut.

– Lunch har vi klockan tolv, skrattar Roger Petersson, fastighetsansvarig och vice ordförande i fackklubben.

Vid bordet sitter också klubbens ordförande, snickaren Evert Bischof. Han nickar mot väggarna runt omkring.

– Det är bra att vi har klubblokalen här och inte vid huvudkontoret. Hit kan medlemmar komma om något hänt, utan att chefer ser. För även på ett bra företag händer saker, och vi vill hjälpa våra medlemmar – inte bara förhandla löner.

ABK:s fackklubb har funnits länge. Roger berättar att de försöker ha representanter från olika delar av verksamheten och olika områden, så att alla medlemmar har nära till en facklig kontaktperson.

– Vi försöker också få in yngre i styrelsen som kan ta över när vi inte vill eller kan vara aktiva längre. Vi har byggt upp något bra – det ska inte dö ut.

Roger Pettersson, fastighetsansvarig på AB Kristianstadsbyggen

Bättre villkor än i centrala avtalet

Evert och Roger är stolta över att deras klubb lyckats förhandla fram bättre villkor än det centrala kollektivavtalet.

– Jag tror att vi ligger högre i lön här än genomsnittet tack vare klubben, säger Evert.

Ett exempel är beredskapsersättningen.

– Den högst betalda i jourgruppen satte normen för allas lönetillägg. När han slutade förhandlade vi fram att tillägget ska utgå från den lön han hade och att den höjs med procenten årligen, säger Evert Bischof.

Evert Bischof, facklig representant Fastighets

Dessutom finns ett kunskapstillägg på 1 300 kronor i månaden för den som deltar i beredskap var åttonde vecka.

När det gäller individuell lönesättning har klubben också fått igenom tydliga regler: om någon varit borta mer än sex månader, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, ska chefens löneförslag baseras på snittet av de tre senaste årens höjningar.

– Det kanske inte händer så ofta, men när det händer har vi det på pränt oavsett vilken chef vi har, förklarar Roger.

Högre lön för fackmedlemmar Medlemmar i Fastighets har cirka 400 kronor mer i genomsnittslön än de som inte är medlemmar. Med en arbetsplatsklubb är genomsnittslönen cirka 1250 kronor högre. Källa: Fastighets Läs mer

Facket i vardagen

Klubben förhandlar om mycket mer än löner – från friskvård till försäkringar. Nyligen informerade Folksam om försäkringar och pension i samband med ett medlemsmöte.

Medlemmarna har också möjlighet att få individuell rådgivning, nu har klubben förhandlat fram med arbetsgivaren att alla medlemmar får den timmen rådgivning på betald arbetstid.

De har också representanter i bolagsstyrelsen och arbetsmiljökommittén, och ser till att företaget följer medbestämmandelagen (MBL).

Roger Pettersson och Evert Bischof berättar om sitt arbete. (Film: Johan Bävman)

Under året har de hjälpt två medlemmar i personliga ärenden.

– Det är inte så lätt att prata för sig själv, vara stark och stå på sig mot arbetsgivaren, säger Roger.

– Då finns vi där.

Allt är inte problemfritt. Klubben kämpar med att rekrytera nya skyddsombud.

– Flera har slutat, och vi har bett om ett möte med arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste göra det lättare att vara skyddsombud. Ingen vinner på att vi tvingas ta in regionala skyddsombud, säger Evert.

Lärdomar och framtidstro

För att lyckas med den fackliga klubben ser Evert Bischof att det är viktigt att prata med och träffa fackliga från andra arbetsplatser. På så vis sprids kunskap och erfarenhet.

– På MKB i Malmö har klubben lyckats få det bättre än i kollektivavtalet. Dem tittar jag mycket på, vad vi kan föra över och anpassa så det blir bra för oss.

Lina Håkansson, fastighetsskötare samt sekreterare och ungdomsansvarig i fackklubben.

Ute på en gård under ett kastanjeträd träffar vi Lina Håkansson, sekreterare och ungdomsansvarig i klubben.

– Jag informerar om vad facket är, det är viktigt att de unga vi får in i klubben får en bra start.

Hon har gått fackliga utbildningar och deltagit i LO:s Ungforum.

– Det gav mycket – både kunskap och kontakter.

Klubben har fått många nya i styrelsen den senaste tiden. Därför försöker Evert som ordförande att inte lägga för mycket ansvar på dem direkt.

– De ska vilja stanna kvar och orka, säger han.

Roger nickar instämmande och menar att många idag inte förstår vad facket är, har gjort och varför det behövs. Han säger att de skulle märka om facket och kollektivavtal inte fanns. Men det blir svårare att starta upp på nytt om klubben dör ut.

– Även om vi har det bra här behöver vi samlas fackligt och fortsätta driva på.