Tv-profilen och entreprenören Sofia Wistam har hamnat i blåsväder efter en jobbresa till Thailand. Sedan 2018 driver Sofia Wistam och hennes make smyckesmärket By Sofia Wistam och de har valt att lägga produktionen i Thailand.

Wistam, för många mest känd som Soffipropp, lade sedan ett par selfies från smyckesfabriken. På bilderna syns hon själv glad och peppad och under skriver hon: ”Dag 2 i fabriken som tillverkar mina smycken.”

Men i bakgrunden syns de anställdas verklighet. Lokalerna är trånga och saknar fönster. De anställda sitter på vita plaststolar medprovisoriska kuddlösningar. På lamporna har de tejpat på skärmar, antagligen för att ljuset inte är bra nog.

Sofia Wistam tog en selfie på fabriken för sina smycken och la ut på Instagram.

Och kritiken lät inte väntas på sig. I kommentarerna förfasas följarna över arbetsmiljön. Hur tänker hon, undrar någon. Det är för jäkligt, konstaterar någon annan. Hur kan man bara lägga ut sådant här, undrar en tredje.

”Det är otroligt inspirerande att vara här och kunna skapa på plats. Och vilket hantverk det är!!!!” fortsätter Sofia Wistam i bildtexten.

Och det har hon ju alldeles rätt i. Smyckestillverkning kräver gedigen kompetens och sådan kompetens kostar en del. I alla fall där arbetsvillkoren är goda. I Sverige skulle det även krävas ordentliga stolar, ljus och ventilation.

Flera av Wistams följare blev upprörda över bilden och kommenterade.

Billigare i Thailand

På hemsidan kan man läsa om att märket aktivt väljer ”hållbara och etiska alternativ”. Men bilderna avslöjar en annan verklighet.

Vad är då skillnaden mellan Thailand och Sverige, kan man då fråga sig. Och det kan ju alla räkna ut med röven, som man säger: det kostar mycket, mycket mindre.

Arbetarna i Thailand har det tufft. Fackförbund motarbetas aktivt, aktiva trakasseras och fängslas och organisationsgraden är låg.

Brett accepterat med kassa villkor

Och visst skulle man kunna resonera kring levnadskostnader och medianlöner, dessa är ju lägre i Thailand.

Eller om hur fattigare länder är beroende av rikare länder och därför tummar på säkerheten för att kunna konkurrera. Håller de inte nere kostnaderna etablerar sig företag som By Wistam helt enkelt någon annanstans

Framför allt handlar det om hur alltför många människor i västvärlden tolererar extra dåliga arbetsvillkor för människor i och från fattiga länder.

Sådan är den, kapitalismen. Och avståndet gör det liksom ännu enklare att distansera sig från både arbetarna och ansvaret.

Det är svårt att se att människor som Sofia Wistam hade varit okej med dessa villkor om det var svenskar i plaststolarna. Framför allt skulle arbetsmiljöverket ha åsikter.

Men By Sofia Wistam är tyvärr inte unika. Alltför mycket produceras med skitvillkor.

Svenska fackförbund arbetar löpande med att säkra upp branschvillkoren för sina kamrater i andra länder. Men det är svårt, inte minst i auktoritära länder som just Thailand. Och det internationella biståndet som verkade för just schyssta villkor blir bara mindre och mindre.

På smyckesmärkets hemsida skriver hon: ”Alla mina smycken bär på en historia”. Efter hennes ovanligt ärliga inlägg på Instagram är det om annat än ”kärlek, glädje, hopp, vänskap och att leva i nuet”, som hon själv hoppas på.

Bilderna är nu borttagna från Wistams sociala kanaler men internet glömmer aldrig, som man säger. Men hon ska ta tack för att hon visade oss en baksida många helst inte låtsas om.