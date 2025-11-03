Clas Ohlsons styrka har alltid varit tilliten mellan ledning och medarbetare.

Nu riskerar den att ersättas av kortsiktig kostnadsjakt. I längden hotar det inte bara personalen – utan själva varumärket.

Under mer än hundra år har Clas Ohlson byggt sitt värde på förtroende.

Det sociala kontraktet mellan ledning och medarbetare har varit företagets verkliga konkurrensfördel.

När man nu väljer att driva igenom förändringar som innebär lägre löner och försämrade villkor, samtidigt som bolaget redovisar starka resultat, signalerar det en oroande kortsiktighet.

Inte effektivisering

Det är inte effektivisering – det är kapitalförflyttning. Man byter långsiktigt engagemang mot kortsiktig balansräkning.

Kortsiktighet kan ge en snabb vinst, men den undergräver det förtroendekapital som tagit generationer att bygga.

När man börjar mäta marginaler på bekostnad av människor flyttar man inte bara pengar – man flyttar kultur.

Svensk industri har i decennier byggt sin styrka på den svenska modellen, där förtroende och dialog skapar stabilitet och få konflikter.

Att ersätta den balansen med hårda ultimatum och ideologiskt färgade experiment är inte modernisering, det är risktagande.

Det innebär att bolagets mest värdefulla tillgång – människors vilja att ge det lilla extra – plötsligt inte längre går att räkna hem.

Ingen bonusmodell i världen kan köpa tillbaka förtroende

För varje krona som sparas i lönekostnad kan en mångdubbelt större risk uppstå i varumärkesvärde.

Förtroende tappar man inte över en natt, men när det väl försvinner kan ingen bonusmodell i världen köpa tillbaka det.

Investerare vet det, kunder känner det och anställda ser det varje dag.

Clas Ohlson är ett företag med själ och historia, byggt på kompetens, erfarenhet och nära relationer till både medarbetare och kunder.

Frågan är därför inte om man kan genomföra förändringen – utan om man borde.

Den som verkligen värnar bolagets framtid bör nu ställa sig en enkel fråga: styrs besluten av strategi eller av ideologi?