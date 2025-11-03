0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!



Artikeln i korthet Inger Lundholm, Fastighets andra ordförande, har sagt upp sig på egen begäran. Hon lämnar sitt arbete den 31 mars 2026.

Revisionsbyrån överlämnar sin granskning av den tidigare ledningens ekonomi för 2022–2023 den 21 november.

Förbundsstyrelsen väntas besluta om eventuella åtgärder utifrån rapporten den 25 november. Läs mer

Inger Lundholm valdes till andra ordförande vid kongressen 2022. Hon har enligt uppgift från förbundet sagt upp sig på egen begäran den 30 september.

Förtroendeuppdraget som andra ordförande behåller hon fram till sin sista arbetsdag 31 mars.

Inger Lundholm har semester och har inte gått att nå för en kommentar.

Privata utgifter med förbundets kort

Efter en visselblåsning tidigare i år avgick förbundets dåvarande ordförande Lemmy Mauritzon. Samtidigt inleddes en granskning av hela ledningens ekonomi för 2024.

I maj kom revisionsbyråns granskning fram till att Mauritzon betalat privata utgifter på förbundets företagskort, begärt milersättning för resor som inte kan styrkas och milersättning för privat bil istället för den förmånsbil han haft.

Det fanns också brister i rutinerna för attestering.

Kan bli fler åtgärder

I juni kunde vi berätta att förbundsstyrelsen gett revisionsbyrån i uppdrag att granska hela den tidigare ledningens ekonomi även för 2022 och 2023.

På förbundsmötet nu i oktober valdes Nicklas Nilsson till ny ordförande.

Den 21 november kommer han tillsammans med Peter Obermüller från förbundsstyrelsen, en representant för administratörernas fackklubb och en representant från ombudsmännens fackklubb att ta emot revisionsbyråns granskning.

– Den 25 november kommer förbundsstyrelsen fatta beslut om eventuella fortsatta åtgärder. I nuläget har vi inga fler kommentarer, säger Nicklas Nilsson.