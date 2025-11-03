De flesta motions- och friskvårdsaktiviteter som är av mindre värde och av enklare slag omfattas av friskvårdsbidraget.

Successivt har fler aktiviteter inkluderats genom praxisändring.

Till exempel ansågs aktiviteter som golf, ridning och segling tidigare vara för exklusiva sporter för att ingå, men de berättigar nu till friskvårdsbidrag 2025.

Det går även att använda friskvårdsbidraget till appar och webbtjänster som används för motion.

Det kan vara fråga om till exempel registrering av löptillfällen, träningsprogram för yoga eller mätning av puls med mera.

Även sådant som fiskekort, kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning godkänns.

Inte längre någon lista att följa

Tidigare tillhandahöll Skatteverket en lista med exempel på godkända friskvårdsaktiviteter.

Det gör det inte längre på grund av att myndigheten ansåg att den gick att missuppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter.

✅ Måste uppfylla 3 kritierier

För att räknas som en skattefri personalvårdsförmån måste friskvårdsbidraget uppfylla tre grundläggande kriterier:

Vara av mindre värde. För att friskvårdsbidraget ska räknas som av mindre värde får du som arbetsgivare ge maximalt 5 000 kronor per år per anställd (2025). Arbetsgivaren väljer dock själv hur mycket hen vill ge i friskvårdsbidrag till sina anställda. När friskvårdsbidraget används för aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle. Rikta sig till hela personalen. Bidraget ska gälla samtliga anställda oavsett anställningsform. Det går inte att ge tillsvidareanställda friskvårdsbidrag, men exkludera till exempel vikarier. Inte gå att byta mot kontanter.

✋ Det här får friskvårdsbidraget inte användas till

Det går inte att använda friskvårdsbidrag för att köpa eller hyra utrustning. Det går inte heller att använda friskvårdsbidraget till att köpa personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Samma sak gäller licenseringar och diplom.

Det går inte heller att använda friskvårdsbidraget till behandlingar som är hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för inköp av presentkort eftersom presentkortet i sig inte är en godkänd aktivitet. Däremot kan de anställda använda ett presentkort för att betala för en godkänd aktivitet och sedan lämna in kvittot till arbetsgivaren för att få friskvårdsbidrag för utgiften.

Friskvårdsbidraget gäller per kalenderår. Om en anställd inte utnyttjar friskvårdsbidrag innan året är slut kan hen inte spara det till nästkommande år, utan då brinner bidraget inne. Den som avslutar sin anställning behöver använda sitt friskvårdsbidrag senast sista dagen som anställd.

Källa: Skatteverket