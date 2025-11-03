Svea hovrätt skärpte i oktober straffet mot den 65-årige ägaren till ett lågprisvaruhus i Sågmyra, som dömts för 15 fall av sexbrott mot fyra anställda kvinnor i 20–30-årsåldern. Brotten har begåtts på jobbet och på en personalfest. Det grövsta är ett grovt sexuellt övergrepp som mannen begick mot en av kvinnorna under festen.

Hovrätten förlängde mannens fängelsestraff från ett och ett halvt till två år. Men åklagaren vill se en annan bedömning av flera fall då mannen tafsat på kvinnorna, både på jobbet och på personalfesten.

Provanställd extra utsatt

Både tingsrätten och hovrätten har bedömt handlingarna som sexuellt ofredande av normalgraden. Men åklagaren anser att gärningarna bör bedömas som grovt sexuellt ofredande och ge ännu strängare straff. Motiveringen handlar om de anställdas utsatthet gentemot sin chef. Tre av kvinnorna var provanställda och en fjärde hade tidsbegränsad anställning över sommaren. Kvinnorna hade fått höra att det troligtvis inte skulle finnas jobb för alla i framtiden.

– Att kvinnorna har varit provanställda innebär att de varit extra utsatta, sa åklagaren Jenny Granqvist till Arbetet redan då hon överklagade tingsrättsdomen våren 2024.

Hovrätten skriver i sin dom att kvinnorna befunnit sig i beroendeställning till sin chef, men bedömer ändå inte de sexuella ofredandena som grova. Nu vänder sig Riksåklagaren därför till Högsta domstolen för att få saken prövad.

Nytt brott: Grovt sexuellt ofredande Regering och riksdag har på senare år velat betona att samhället ser allvarligt på sexuella kränkningar. Den 1 augusti 2022 skärptes lagen i flera avseenden. Bland annat infördes det nya brottet grovt sexuellt ofredande. Det syftar på en allvarlig kränkning av en persons sexuella integritet. Ett grovt brott ger strängare straff och högre skadestånd än ett ofredande av ”normalgraden”. Brottet bedöms som grovt om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet. Till exempel om han utnyttjat att offret befunnit sig i en utsatt situation eller var i beroendeställning till gärningsmannen. Läs mer

Särskild hänsynslöshet

Riksåklagaren skriver i överklagandet att varuhusägaren har utnyttjat att kvinnorna befann sig i en mycket utsatt situation när brotten begicks.

Riksåklagaren pekar på att grovt sexuellt ofredande är ett nytt brott som infördes 2022 och att det saknas vägledande domar om hur lagen ska tolkas.

Enligt lagens förarbeten kan brottet bedömas som grovt om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet. Så kan vara fallet om offret befunnit sig i beroendeställning till gärningsmannen.

För att saken ska tas upp i Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. Riksåklagaren anser att det behövs vägledning från högsta instans hur man ska bedöma betydelsen av anställningsförhållandet mellan offer och gärningsman.