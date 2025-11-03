Det upp till varje arbetsgivare att bestämma om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är skattefritt och får vara på högst 5 000 kronor per år per anställd.

Bidraget kan den anställde använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.

Vissa företag har som regel att kvitton ska lämnas in redan i november. Andra företag har inget friskvårdsbidrag alls.

Så här ser det ut på några ställen runt om i landet

Jonas Gustavsson Elajo, Kalmar – Vi har 2 500 kronor per år i friskvårdsbidrag. Utbetalas mot kvitton.

Johan Lindell Eitech/Actemium, Norrköping – Vi har 4 000 kronor i friskvårdsbidrag per år, mot inlämnade kvitton.

Åsvar Brynell kommunikationschef, Assemblin/Caverion – Friskvårdsbidraget ligger på 3 500 kr per medarbetare, som själva också betalar upp till 25 procent. Vi har samordnat detta, så medarbetare i Caverions och Assemblins svenska bolag har samma friskvårdsbidrag.

Andreas Engh Granitor Electro, Bollnäs – Vi har ett friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år, mot inlämnade kvitton. Vi kan även använda appen Benify för friskvård, men där är det mest avtal med företag i storstäderna, vi som bor på landsbygden kan inte ta del av så mycket. Dock går det att använda till fiskekort, och det är ju bra.

Olle Strömberg Omexom – Vi har 3 500 kronor i friskvårdsbidrag per år.

P-M Faleke Bravida Prenad, Helsingborg – Bravida har 3 000 kronor i friskvårdsbidrag per år.

– Vi på Prenad har utöver detta även möjlighet att tolv gånger per år gå till massör, kiropraktor eller naprapat. Vi betalar 100 kronor samt allt över 650 kronor för varje besök. Företaget betalar alltså 550 kronor per besök, och vi resterande. Det här är något vi på Prenad förhandlade fram innan Bravida köpte oss.