 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Friskvårdsbidrag: Så har elektriker det runt om i landet

Du missar väl inte årets friskvårdsbidrag? Vid årsskiftet brinner årets bidrag inne.

Nyheter

Det upp till varje arbetsgivare att bestämma om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är skattefritt och får vara på högst 5 000 kronor per år per anställd.

Bidraget kan den anställde använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.

Vissa företag har som regel att kvitton ska lämnas in redan i november. Andra företag har inget friskvårdsbidrag alls.

Så här ser det ut på några ställen runt om i landet