Friskvårdsbidrag: Så har elektriker det runt om i landet
Du missar väl inte årets friskvårdsbidrag? Vid årsskiftet brinner årets bidrag inne.
Det upp till varje arbetsgivare att bestämma om personalen ska erbjudas ett friskvårdsbidrag.
Ett friskvårdsbidrag är skattefritt och får vara på högst 5 000 kronor per år per anställd.
Bidraget kan den anställde använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.
Vissa företag har som regel att kvitton ska lämnas in redan i november. Andra företag har inget friskvårdsbidrag alls.