Därför har den svenska modellen spelat så stor roll

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Den svenska modellen för arbetslivets villkor innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om löner och villkor genom kollektivavtal istället för lagstadgade minimilöner.

Modellen främjar stabilitet och trygghet på arbetsmarknaden, främst genom fredsplikt vilket minskar antalet strejkdagar.

Det finns oro för att EU-regler och politisk lagstiftning kan påverka parternas autonomi, samt att fackens styrka i förhandlingar kan undermineras av låg medlemsandel. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

1 Vad är den svenska modellen?

Den svenska modellen innebär att parterna, fack och arbetsgivare, reglerar arbetslivets villkor. Det finns till exempel ingen lagstiftad minimilön i Sverige. Löner och andra villkor förhandlas i stället mellan parterna, i kollektivavtal.

När det finns ett kollektivavtal råder fredsplikt, då får man normalt sett inte ta till strejk eller andra konfliktåtgärder.

2 Men finns det inte lagar om arbetslivet?

Jo, det finns lagar om bland annat arbetstider, semester och anställningstrygghet. Men de är ett ramverk inom vilket parterna förhandlar fram regelverk för varje bransch.

Många lagregler får ersättas med överenskommelser i kollektivavtal.

3 Varför är modellen så viktig för fack och arbetsgivare?

De vill styra arbetslivets villkor utan för mycket politisk inblandning. Bland annat för att besluten hamnar närmare verksamheten och de närmast berörda i varje bransch.

Om mer skulle regleras i lagar skulle villkoren kunna ändras beroende på vilka som har majoritet i riksdagen.

Modellen brukar sägas skapa trygghet och stabilitet bland annat i och med fredsplikten; Sverige har relativt få strejkdagar per år.

4 Det sägs ofta att den svenska modellen är hotad. Hur då?

En oro har gällt hur EU-regler inkräktar på parternas område, bland annat med de nya reglerna om minimilöner.

En annan oro är att svenska politiker ska börja lagstifta i stället.

Man kan också ifrågasätta hur rättvis eller giltig modellen är om vissa delar av arbetsmarknaden inte helt följer den. Det kan hända om få personer är med i facket och om färre företag har avtal.

För att facket ska vara starka i förhandlingar krävs att de har många medlemmar.

5 Hur kom den svenska modellen till?

Efter en orolig tid på arbetsmarknaden tecknade fack och arbetsgivare 1938 det så kallade Saltsjöbadsavtalet.

Där bestämdes att parterna ska samarbeta och förhandla om villkoren genom avtal. Och regler för hur det ska gå till bestämdes.