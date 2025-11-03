Artikeln i korthet Bussförare i Sundsvall har jobbat i extrem kyla under tolv år, trots klagomål till arbetsgivaren Nobina.

Arbetsmiljöverket varnar för säkerhetsrisker kopplade till kylan och har ställt krav på Nobina att värma upp bussarna, annars riskerar de höga viten.

Nobina erkänner brister i sina rutiner och har nu lovat att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inför årets vinter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Att sitta och frysa på jobbet har blivit vardag för bussförarna i Sundsvall under vintern.

För att klara av arbetsdagen pälsar de på sig med lager på lager av kläder.

– Det är inte acceptabelt. Man får ha dubbla långkalsonger och rejäla pullovers. Det är jävligt kallt, helt enkelt, säger Clarence Edelsvärd, bussförare och skyddsombud för Kommunal.

På vintermorgnarna kan det stå långt under noll på termometern i förarhytten, berättar han.

– Ja, minus fem, sex grader. Och det kan vara mycket värre än så.

Ofta ligger det fläckar med is på golvet, och ibland tar det flera timmar innan bussarna värms upp.

Att köra buss ett helt pass i kylan sätter sig till slut i kroppen.

– Man får ont i leder, man får ont överallt när det är så kallt, säger Clarence Edelsvärd.

Klagat i över tio år

Trots att problemen återkommande har lyfts till Nobina så har inte tillräckligt hänt, tycker han.

Därför skickade han och facket Kommunal in en anmälan till Arbetsmiljöverket inför årets vintersäsong – för att få till ordentlig förändring.

– Det är synd att det ska behöva gå så här långt. Det hade varit så enkelt att lösa om man bara pratat med varandra.

Efter anmälan har Arbetsmiljöverket gjort en utredning, där de varnar för flera risker med att bussförarna jobbar i extrem kyla.

Trötthet och urinvägsproblem

Enligt Arbetsmiljöverket hotas säkerheten i trafiken när förarna blir tröttare, långsammare och mindre uppmärksamma på grund av kylan. Dessutom riskerar de att få sjukdomar, som urinvägs- och prostataproblem.

Nu riktas flera skarpa krav mot Nobina, för att komma till rätta med problemen.

Först och främst kräver de att Nobina värmer upp sina bussar, annars måste företaget betala 30 000 kronor för varje iskall buss de kör ut i trafiken.

Dessutom måste företaget skärpa sina rutiner kring arbetsmiljön, som för tillbud och olyckor. Misslyckas de med det blir det ytterligare 25 000 kronor i vite.

Nobina: ”Rutinerna har inte fungerat”

Nobinas pressansvarige, David Erixon, medger att bussbolaget har brustit.

– Våra rutiner har uppenbart inte fungerat tillräckligt. Det ska inte och får inte vara så kallt i bussen.

Chaufförer som upptäcker att bussen de ska köra är för kall kan låta bli att ta ut den i trafik, enligt bolagets rutiner. Men i praktiken har de inte gjort det i tillräcklig utsträckning, säger David Erixon.

Ansvaret för problemet lägger han på både Nobina som arbetsgivare och förarna.

– Vi har ansvar för att det tekniska fungerar, som elsystem som säkerställer värmen. Sedan har vi ett delat ansvar för att man kopplar upp och rampar sitt fordon ordentligt.

När förarna avslutar sitt pass ska de se till att fordonen är anslutna till de anläggningar, ramper, som ser till att de hålls varma även när de inte körs.

Lovar bättring – efter hot om vite

Efter Arbetsmiljöverkets utredning har Nobina nu tagit tag i problemet, uppger David Erixon.

Han säger att de nu bland annat säkerställer att kupé- och motorvärmare alltid finns på plats. De har också satt upp ett nytt övervakningssystem som ska hålla koll på bussarnas temperatur.

Problemen har pågått sedan 2014, varför agerar ni först nu?

– Jag har inte insyn i all historik, men jag har tagit del av det som nu beskrivs. De åtgärder som gjorts har inte varit tillräckliga. Nu har vi gjort en lång rad nya åtgärder.

Utifrån kan det se ut som att det är Arbetsmiljöverkets hot om höga vitesbelopp som gör att ni får eld i baken just nu?

– Jag vill inte tro det. Nu har vi fakta på bordet och gör rätt saker. Det är bara beklagligt att Arbetsmiljöverket behövt vara en part, säger David Erixon och fortsätter:

– Men nu blir det gjort, det är det viktigaste för oss.