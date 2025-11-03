Artikeln i korthet Tre chefer åtalades för fakturafusk mot Region Skåne genom att ha överdebiterat timmar på fakturor.

Domstolen dömer två av cheferna för grova brott medan den tredje frikänns.

En av de dömda kommer att överklaga domen.

De tre stod åtalade efter att det framkommit misstankar om omfattande fakturafusk mot Region Skåne, som Bravida i Malmö hade ett ramavtal med för servicearbeten på Skånes universitetssjukhus.

Till stor del handlade det om att det timpris som Bravida vunnit upphandlingen med var alldeles för lågt satt, strax under 400 kronor timmen.

Det räckte inte för att täcka kostnaderna, och åklagaren menade att cheferna därför plussat på timmar på fakturorna, timmar som aldrig utförts.

Den högste åtalade chefen, chef nummer 1 menade i förhör att Bravida var ute efter en syndabock att lägga all skuld på när överfaktureringen uppdagades, och att han blev den som fick all skuld.

”Något alla i branschen gjorde”

Chef nummer 2 medgav att han bidragit till överfaktureringen men att det berott på stor press från chef nummer 1.

Han sa även att hans uppfattning var att det här med att lägga på timmar var något alla i branschen gjorde och gjorde därför likadant.

Under rättegången framkom det från Bravidas tidigare chefsjurist att konsekvenserna av händelsen har varit mycket stora för Bravida, börsvärdet sjönk med 5-6 miljarder på grund av överfaktureringen från den relativt lilla avdelningen i Malmö.

Bravida har enligt honom behövt jobba mycket med varumärket efteråt.

Domstolen skriver i domen att de nu båda dömda cheferna uppsåtligen genom vilseledande förmått företrädare för Region Skåne att utbetala ett för högt belopp till Bravida, samt att brotten är grova då de avsett betydande värden och utförts systematiskt.

”Felaktig bedömning”

Chef nummer 1 döms till fängelse i ett år och fyra månader, chef nummer 2 döms till villkorlig dom och 180 dagsböter, totalt 27 000 kronor. Chef nummer 3 frikänns från brott.

Kristoffer Ståhl är advokat för den Bravida-chef som dömdes till fängelse.

Kristoffer Ståhl är chef nummer 1:s advokat. Han ger följande kommentar till tidningen:

”Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning i flera steg. För det första har min klient inte anstiftat någon annan att begå brott. För det andra är omfattningen av de överdebiterade timmarna ytterst oklar och inte tillräckligt utrett. Att det är osäkert beräknat stöds av Bravidas chefsjurist som bekräftade detta i sitt vittnesmål. Sammantaget har tingsrätten dömt fel och vi kommer överklaga till hovrätten”