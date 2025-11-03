Bolt skulle köra funktionshindrade i Sigtuna – stoppades
Bolt har varit med och stöpt om taxibranschen, med kritik från förare och fack som följd. Nu vill de åt lönsamma körningar inom skolskjuts och resor för funktionshindrade. Men en ny dom satte stopp för ett tvåårigt uppdrag i Sigtuna. Företagets Sverigechef Lina Dahlander hävdar att kritiken kommer från aktörer som vill skydda sina avtal.
Ni har hittills vunnit två upphandlingar om så kallade omsorgsresor, ett i Sigtuna som stoppats av domstol (se faktaruta) och ett i Uppsala. Varför vill ni in här?
– Den privata taxisektorn har moderniserats de senaste tio åren. Vi ser ett behov att det offentliga också gör det. Men det viktigaste är att vi vill erbjuda bättre intjäning. Under dagtid har våra förare mindre att göra. Genom att kombinera offentliga resor och affärsresor kan vi skapa en jämnare efterfrågan.
Era kritiker säger att villkoren kommer försämra för både förare och resenärer.
– Man får fundera på var kritiken kommer ifrån. Det handlar om aktörer som vill skydda sina avtal. Man ska komma ihåg att vi vann 4 procent av resorna i Uppsala. Vi etablerar oss långsamt.
Transport menar att ni tillför ”ett onödigt mellanled”. Lite som underentreprenörer i byggbranschen. Vad är ert svar på det?
– Vi samarbetar med auktoriserade åkerier och licenserade förare. Det som skiljer oss är att vi är helt digitala och mer flexibla.
– För de offentliga resorna gäller fasta priser. Vi kommer inte ha någon rörlig intäktsmodell. Vår roll blir att matcha, planera och följa upp med rätt förare.
Vad har du för besked till vårdnashavare och resenärer som är oroliga och som tagit intryck av debatten?
– Tryggheten är helt avgörande för oss, särskilt inom omsorgsresor. Med tanke på debatten måste vi göra det ännu bättre än de andra.
Ni har inte kollektivavtal, men lovar ”kollektivavtalsliknade villkor”. Hur går det ihop?
– Man ska komma ihåg att 80 procent av förare i branschen är egenföretagare och saknar avtal. Men vi kommer samarbeta med förare som har erfarenhet av offentliga resor. Det är tuffa krav och alla kommer inte att kunna ta del av det.
– Resorna ger också högre ersättning. Vi ser ett stort intresse hos våra förare att delta.
Era förare vill köra omsorgsresor för att det är bättre betalt?
– Just så.