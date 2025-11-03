Artikeln i korthet Bolt har vunnit två upphandlingar om omsorgsresor. Ett domstolsbeslut stoppade det ena i Sigtuna.

Företaget vill modernisera den offentliga transportsektorn och hävdar att de kan erbjuda mer flexibla och bättre villkor för både förare och resenärer.

Kritiker oroar sig för att Bolts verksamhet kan försämra villkoren i branschen, och det pågår en debatt om huruvida gigföretag ska tillåtas i offentlig upphandling.

Ni har hittills vunnit två upphandlingar om så kallade omsorgsresor, ett i Sigtuna som stoppats av domstol (se faktaruta) och ett i Uppsala. Varför vill ni in här?

– Den privata taxisektorn har moderniserats de senaste tio åren. Vi ser ett behov att det offentliga också gör det. Men det viktigaste är att vi vill erbjuda bättre intjäning. Under dagtid har våra förare mindre att göra. Genom att kombinera offentliga resor och affärsresor kan vi skapa en jämnare efterfrågan.

Era kritiker säger att villkoren kommer försämra för både förare och resenärer.

– Man får fundera på var kritiken kommer ifrån. Det handlar om aktörer som vill skydda sina avtal. Man ska komma ihåg att vi vann 4 procent av resorna i Uppsala. Vi etablerar oss långsamt.

Transport menar att ni tillför ”ett onödigt mellanled”. Lite som underentreprenörer i byggbranschen. Vad är ert svar på det?

– Vi samarbetar med auktoriserade åkerier och licenserade förare. Det som skiljer oss är att vi är helt digitala och mer flexibla.

– För de offentliga resorna gäller fasta priser. Vi kommer inte ha någon rörlig intäktsmodell. Vår roll blir att matcha, planera och följa upp med rätt förare.

Vad har du för besked till vårdnashavare och resenärer som är oroliga och som tagit intryck av debatten?

– Tryggheten är helt avgörande för oss, särskilt inom omsorgsresor. Med tanke på debatten måste vi göra det ännu bättre än de andra.

Ni har inte kollektivavtal, men lovar ”kollektivavtalsliknade villkor”. Hur går det ihop?

– Man ska komma ihåg att 80 procent av förare i branschen är egenföretagare och saknar avtal. Men vi kommer samarbeta med förare som har erfarenhet av offentliga resor. Det är tuffa krav och alla kommer inte att kunna ta del av det.

– Resorna ger också högre ersättning. Vi ser ett stort intresse hos våra förare att delta.

Era förare vill köra omsorgsresor för att det är bättre betalt?

– Just så.

Vann upphandling i Sigtuna – nekades av domstol I maj tilldelades Bolt ett tvåårigt uppdrag att sköta skol- och omsorgsresor i Sigtuna kommun, med start i augusti. Genom att anlita ett taxibolag med kollektivavtal som underleverantör löste Bolt både kravet på ”kollektivavtals liknande villkor” samt på referenser. Konkurrenterna i upphandling tog fallet till domstol och i början på oktober diskvalificerade förvaltningsrätten i Uppsala Bolts vinnande bud. Att ange en underleverantör som referens ansågs inte förenligt med kraven i upphandlingen. Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) målar upp domen som ”en seger för den svenska modellen”. – Vi vill inte ha gigbolag i vår kommun. Skattebetalarnas pengar ska gå till schyssta företag, säger hon till Arbetet. Bolt menar å sin sida att referenserna som lämnades i anbudet var korrekta, och att utfallet riskerar att stänga ute företag som kan göra jobbet smartare. ”Domen visar på en paradox: konkurrens ger bättre service och smartare användning av skattepengar men strikta referenskrav riskerar samtidigt att stänga ute nya aktörer.” skriver de i en kommentar. Läs mer