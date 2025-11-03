– All forskning visar att redan i mellanstadiet har barnen en färdig bild om vilka yrken som är för dem. Redan då börjar tjejer tro att teknikyrken är mer för killar. Det är en bild som vi inom Upplyst verkligen vill ändra på. Bokens syfte är att lyfta fram förebilder. Att en kvinna kan vara elektriker helt enkelt.

I boken får vi följa med flickan Ellen på ett äventyr där läsarna får lära sig en hel del om el.

Mamman i boken är inspirerad av Ninni Blom, elektriker och aktiv i Elektrikerförbundet.

– Ninni har varit med i arbetsgruppen och även kommit med feedback på delarna i boken om el, förklarar Diana Oldenburg.

”Vill ha fakta om el i boken”

Tillsammans med bokförlaget Olika bollade Upplysts arbetsgrupp fram den berättelse som nu har blivit en färdig bok.

– Vi har varit väldigt noga med att vi vill ha fakta om el i boken. Det är bland annat små infobubblor om vad jord, säkring och elaggregat är. Så att det ska väcka intresset för el och samtidigt utbilda lite, säger Diana Oldenburg.

Tanken är att boken ska användas i landets mellanstadieskolor.

– Vi har en dröm om att den här boken ska finnas på alla skolbibliotek i Sverige som har låg- och mellanstadium. Förlaget kommer att kontakta skolbibliotekarierna, och de kommer att få erbjudande att hämta hem boken gratis.

Vad har boken kostat?

– Vi har fått bidrag från Installatörsföretagens fond, ETU, för att ta fram boken. De sponsrar projekt som förbättrar elbranschen. Så det har inte kostat Elektrikerförbundets medlemmar något alls.