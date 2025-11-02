Stal toapapper på jobbet – fick sparken och dagsböter

Två torkrullar, några toapappersrullar och handskar från städförrådet. Det var vad en kvinna i Luleå tog hem från jobbet, en butik i Luleå, skriver Dagens Nyheter.

Värdet var 223 kronor men priset för kvinnan blev högt. Hon avskedades och dömdes för ringa stöld. Nu ska hon betala skadestånd till arbetsgivaren på 223 kronor och dagsböter på sammanlagt 19 800 kronor.

Enligt DN har kvinnan sagt att hon trodde det var okej att använda produkterna utanför jobbet, medan chefen hävdar att det fanns tydliga regler som personalen kände till.

När är det okej att sno från jobbet?

Men vad gäller egentligen? När är det okej att ta hem något från jobbet – och när är det inte det? Det enklaste svaret är att det aldrig är det – om man vill vara på den säkra sidan.

Det gäller även saker som har ett litet ekonomiskt värde, som bananerna i fruktskålen, ett par frallor eller en flaska handsprit.

Kan leda till avsked

Det finns, precis som i fallet med den butiksanställda kvinnan i Luleå, flera exempel på anställda som blivit avskedade för att ha stulit något från arbetsgivaren.

Att straffet blir så hårt beror bland annat på att man har brutit mot den så kallade lojalitetsplikten, som innebär att anställda inte får göra något som riskerar att skada arbetsgivaren.

Fler anställda som hamnat i trubbel:

1 Skolkökspersonal tog hem matrester

Anställda i ett skolkök i Stockholmsområdet anklagades av sin arbetsgivare för att ha stulit mat. De hade tagit med matrester hem och chefen hade upptäckt det genom kameraövervakning. De avskedades men friades senare helt av tingsrätten.

2 Coopanställd sparkades för två frallor

Fyra utgångna gräddförpackningar och två frallor kostade en butiksanställd på Coop jobbet. Men tingsrätten ogillade avskedandet och dömde företaget att betala henne 600 000 kronor i skadestånd.

3 Fick sparken för att ha tagit hem sminkprover

En anställd på kosmetikkedjan Kicks tog hem varuprover. Arbetsgivaren hade tidigare sagt att det var okej. Men sedan ändrades reglerna. Den anställda kände inte till det, tog hem sminkprover och fick sparken.

4 Tog hem tio Ikeakassar från jobbet- avskedades

En anställd på Ikea skulle flytta. Därför tog han med sig tio Ikeakassar för att packa i när han gick hem från jobbet på natten. Trots att han betalade för dem nästa dag fick han sparken.

5 Polis lånade kaffepaket från polisstationen

En polis som lånade med sig ett paket kaffe hem från jobbet riskerade att bli av med jobbet. Hen dömdes i tingsrätten för stöld av ett kaffepaket värt 38 kronor, men friades senare i hovrätten. Därmed fick polisen behålla jobbet, annars skulle hen ha blivit avskedad.