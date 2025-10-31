Avtal klart för personliga assistenter – konflikten är avblåst: ”Kommer att göra stor skillnad”

Nu finns ett avtal som ger personliga assistenter löneökningar. Efter medling fick facket igenom kravet att deltidsanställda ska ha rätt till övertidsersättning som heltidsanställda. Därmed blir det inte någon blockad mot nyanställningar och inhyrning.

– Det känns väldigt bra. Vi fick det som vi gick i konflikt för, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Kommunal varslade om konflikt när facket inte fick igenom kravet på att deltidsanställda ska ha rätt till övertidsersättning.

Då sa Malin Ragnegård att arbetsgivarna ville göra för många undantag när det gällde övertidsersättning.

– Det har vi fått bort, det finns ingen diskriminering, deltidsanställda och heltidsanställda ska ha samma ersättning, säger Malin Ragnegård.

Från den 1 oktober 2026 får deltidsanställda rätt till övertidsersättning.

Fakta: Mer- och övertid Reglerna förtydligas, ersättning för övertid eller mertid ska inte betalas ut om en personlig assistent hoppar in för en kollega, byter pass eller jobbar extra pass utan att vara beordrad. Däremot ska övertidsersättning betalas om en personlig assistent arbetar extra timmar med kort varsel, 48 timmar. Detta gäller från 1 oktober 2026. Man kan i ett lokalt avtal komma överens om andra regler. Deltidsanställda kommer att vara skyldiga att arbeta utanför ordinarie arbetstid om arbetsgivaren anser att förhållandena kräver det. Men det går att säga nej om det finns en stark orsak. Det blir inte längre möjligt att träffa överenskommelser om undantag från rätt till mertids- och övertidsersättning. Källa: Kommunal och Vårdföretagarna. Läs mer

Extra höjning av jourersättning

Lönerna ökar med i genomsnitt 928 kronor från och med den 1 oktober i år. Och med i snitt 778 kronor den 1 oktober nästa år. Detta är räknat på heltid. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad viss löneökning.

Kommunal lyfter också att ”all inclusive-avtalen” försvinner. I dessa avtal har olika ersättningar bakats in i lönen.

– Det är ett jätteframsteg, nu kommer man kunna se klart och tydligt vad man har för ersättningar. Så det är en stor seger. Vi har sett att detta alltför många gånger varit till arbetsgivarens fördel, säger Malin Ragnegård.

Ett undantag finns dock, det gäller anhöriga i samma hushåll, som arbetar som personliga assistenter.

En annan framgång för Kommunal är att det i år blir en extra höjning av jourersättningen, det betyder att den höjs med 6,5 procent. Samtidigt tas storhelgs-ob för pingst bort.

”Då vet jag att jag får betalt”

För den personliga assistenten Christoffer Stjärneblad, som jobbar på Kompis Assistans i Hässleholm, är beskedet om avtalet glädjande.

– Det är inte korrekt att vi ska ha så låga löner för det arbete vi utför, säger han.

Christoffer Stjärneblad, personlig assistent, Kompis Assistans

Få privatanställda personliga assistenter har heltid på kontraktet, berättar Christoffer som själv jobbar 72 procent. Samtidigt arbetar de flesta i praktiken 100 procent. Det är svårt att få in vikarier som vill stanna i branschen – på grund av de låga lönerna, menar han.

– Det är inte rättvist att arbetsgivarna ska tjäna pengar på det. Man blir utnyttjad och det är inte okej eftersom vi behöver pengarna. Nu kommer det kännas bättre att jobba över när chefen säger att det inte finns någon att ringa in, då vet jag att jag får betalt för det.

”Det kommer att göra stor skillnad i plånboken”

Zofia Blomberg, som arbetar på Nordström Assistans på Gotland, är också positiv.

– Inom alla assistansgrupper ställer man verkligen upp för varandra och för brukare. Och nu får man betalt för det. Det kommer att göra stor skillnad i plånboken.

Hon är också sektionsordförande Kommunal Privat Öst och blickar framåt mot nästa avtalsrörelse.

– Den här överenskommelsen är en bra start. Tänk då vad som kan hända till nästa avtalsrörelse!

Vad skulle du vilja ha då, om du fick önska?

– Att man verkligen lyssnade in assistenternas önskemål och bakgrunden till dem. Så man får till en bättre helhet, med bättre löner och villkor.

Zofia Blomberg, personlig assistent, RFO och sektionsordförande Kommunal Privat Öst

Deltidsanställdas rätt till övertidsersättning är en het fråga i årets avtalsrörelse. Kommunal har sedan i våras lagt flera konfliktvarsel för att få igenom kravet.

Kritik mot staten

I starten av förhandlingarna om personliga assistenters villkor var både Kommunal och Vårdföretagarna kritiska till statens bristande finansiering av verksamheten. Skälet är att statliga assistansersättningen inte räknas upp till en nivå som motsvarar de löneökningar som årets avtalsrörelse gett.

Även om det hos Vårdföretagarna finns en lättnad över att det inte blev konflikt finns det också en oro.

– Det är en bransch som är utsatt för extremt hård press eftersom assistansersättningen inte har höjts. Det här avtalet innebär en hel del fördyringar när man ska betala mera övertidsersättning. De pengarna finns inte, säger Per Östlund, förhandlingschef på Vårdföretagarna.

Nu är han bekymrad för branschens framtid och då främst de medelstora företagen.

– De kommer helt enkelt inte att kunna ro hem det här längre. Kanske gynnas mindre seriösa företag på seriösa företags bekostnad, säger Per Östlund.