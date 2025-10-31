Ägare till snabbmatskedja häktas för miljonbluff med jobbstöd

I veckan slog polisen och Ekobrottsmyndigheten till och grep de två männen, 43 och 44 år gamla, i deras hem.

Männen, som driver flera välkända snabbmatsrestauranger i och kring Stockholm, misstänks ha lurat till sig sju miljoner kronor från Arbetsförmedlingen under fyra års tid.

Ansvarig statsåklagare Nils Råby kallar fusket “systematiskt” och “omfattande”, och säger att det är tydligt att männen velat lura systemet.

– Syftet med brottsligheten är att stjäla skattemedel av staten.

Fejkade bidragsansökningar

Männen har regelbundet fått anställningsstöd från Arbetsförmedlingen utbetalt – pengar som var avsedda som bidrag till lönekostnader för anställda på deras restauranger.

Enligt Nils Råby har de skrivit in felaktiga uppgifter i bidragsansökningarna, bland annat hur många timmar de anställda ska ha jobbat – och på det sättet ha fått ut pengar som de inte har rätt till.

Nils Råby, statsåklagare

Pengar slussades vidare

Miljontals kronor i utbetalda bidrag ska sedan ha förts ut ur bolagen och delvis gått till de misstänkta männen själva – inte till de anställda.

Enligt åklagaren har företagarna använt pengarna för privata utgifter av olika slag.

– Det handlar om ganska stora pengar som man fört vidare från företagen. Det är allvarlig brottslighet, säger Nils Råby.

På torsdagen häktades männen på sannolika skäl misstänkta för grovt bedrägeri, grov penningtvätt och grova bokföringsbrott.

Försvaret: “Ren spekulation”

Männen förnekar båda att de skulle ha begått något brott.

Thomas Olsson, advokat för en av männen, säger att hans klient kallar anklagelserna för “grundlösa”.

Att delar av pengarna ska ha förts vidare från restaurangföretagen och använts för privat konsumtion är inte sant, enligt den häktade mannen.

– Det tillbakavisas med bestämdhet. Vi betraktar det som en ren spekulation från åklagarens sida, säger Thomas Olsson och fortsätter:

– Nu ska en förundersökning genomföras och förhoppningsvis kommer mycket att få sin förklaring då.

Om de två 45-åringarna döms riskerar de fleråriga fängelsestraff och kan dessutom förbjudas att driva företag i framtiden.