EU-kommissionen föreslår att 92 miljoner kronor ska avsättas till de som förlorat jobbet efter batteritillverkaren Northvolts konkurs.

Pengarna kommer från en EU-fond som ska hjälpa folk att ställa om – till exempel genom att plugga vidare eller starta eget företag.

– Det här låter som en jättebra idé – så länge det omfattar alla, även de som inte är EU-medborgare, säger Victoria Hart som tidigare var skyddsombud på Northvolt.

Utländska arbetare utan hjälp

På Northvolt jobbade tidigare en stor andel arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU.

När bolaget gick i konkurs och folk förlorade jobbet, fick många av dem inte tillgång till samma hjälp som arbetarna med svenska medborgarskap, säger Victoria Hart.

Victoria Hart.

– Många har inte fått tillgång till omställningsstöd som andra, utan har bara fått vänta på nya besked från myndigheterna.

Det är inte känt exakt hur miljonstödet från EU är tänkt att utformas, och vilka som berörs.



Än så länge är det bara ett förslag från EU-kommissionen och för att bli verklighet måste det först också godkännas av både EU‑parlamentet och medlemsländerna.