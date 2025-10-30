”Inte konstigt att det föds färre barn – med den här blåbruna sörjan”

Det föds färre barn och så har det varit ett tag nu. Så pass få att den blåbruna konstellationen har startat en utredning om vad det kan bero på.

De förstår inte hur man aktivt väljer bort att bilda familj. Inte heller varför unga kvinnor inte är så sugna på idén om något nytt, något lånat, något gammalt och något blått.

I min värld är det otroligt enkelt. Den fina mysiga traditionen har bytt innebörd:

Något nytt: Den orättvisa a-kassan

Regeringens version av ”något nytt” blir de nya reglerna för a-kassan.

Utan att krångla till det handlar det om att du som är ung inte längre kommer kunna få pengar vid arbetslöshet förrän du fyllt 20 år – oavsett hur länge du jobbat.

De nya reglerna har också sänkt tidsperioden du kan få ersättning. Fattig ska bli fattigare för att dras till arbete, medan den rika ska få skattelättnader för att vilja fortsätta arbeta.

Med andra ord hederligt borgerligt piskande på den som redan ligger ner – även om själva reglerna i sig är nya.

Något lånat: Allt från SD:s önskelista

”Något lånat” var svårare att välja då i princip hela Tidöavtalet är plockat från Sverigedemokraternas önskelista.

Höjda inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring blir exemplet. Det betyder att våra kollegor som har stadigt jobb, inkomst att leva på, men ännu inte fått medborgarskap blir utkastade från Sverige.

De tar sin yrkeskompetens, vilja att stadga sig och bilda familj med sig härifrån.

Anledningen? De tjänar mindre än medianlönen i Sverige – 29 680 kronor per månad.

Något gammalt: Sänkta skatter för de som tjänar mest

Gammalt som gatan när det kommer till borgerligheten är skattesänkningar. Denna gång i form av att sänka skatten på inkomst för de som tjänar mest, tätt följt av de höjda RUT och ROT-avdragen.

Det är inte arbetare som använder dessa i någon större utsträckning. Det är de som tjänar mest.

Konsekvensen är mindre pengar till skolan och sjukvården. Sånt som känns naturligt att stärka om du vill att fler ska våga riskera sin hälsa för att få ett nytt liv till världen.

Något blått: Den blåbruna sörjan

Med den här nya, gamla, lånade och blåbruna sörjan är det rimligt att folk inte vill leka mamma, pappa, barn längre.

Så att lägga skattepengar på att fler ska ha råd med privat barnvakt är onödigt. För, som statistiken visar, är det väldigt många som inte vill föda fram en ny generation över huvud taget.