Artikeln i korthet Försäljningen av produkter med Halloween-tema i Sverige förväntas nå 1,9 miljarder kronor, en ökning med 20 procent från förra året.

Lågpriskedjor och matbutiker står för den största försäljningen, vilket kan bidra till hektiska dagar för butikspersonalen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Försäljningen kring Haloween förväntas för tredje året i rad slå rekord, och väntas bli 1,9 miljarder, enligt en ny undersökning från Svensk Handel.

Det är en ökning med 20 procent mot föregående år. Det är främst barnfamiljer som firar Halloween. I år beräknas färre fira, men de som handlar, handlar desto mer.

– Det som sålt bra är utklädningskläder. Godis inte lika mycket, kommer nog igång den här veckan, säger Ebba Andraes, som jobbar på Flying tiger i Västermalmsgallerian i Stockholm.

Försäljningen i Ebba Andraes butiken är inte rekordhög.

Det är mycket varor kvar, speciellt dekorationer. Men hon tror att det sätter fart nu när det bara är dagar kvar.

– Sverige har sålt mer än övriga Norden jämfört med hur det brukar vara. Det har varit hektiskt i butikerna men tyvärr inte här hos oss, säger Ebba Andraes.

Lågpriskedjor och matbutiker

Lågpriskedjor och matbutiker är de som säljer mest halloweenprodukter. Godis är den kategori med högst försäljning, följt av pumpor och annan dekoration. På tredje plats kommer smink och dräkter.

Alla helgons afton och halloween är två traditioner som ibland blandas ihop. Halloween firas den 31 oktober. Festligheten har sitt ursprung från Irland från en keltisk höstfest ”All Hallows’ Eve”. Man trodde att de dödas själar kom till jorden. För att skydda sig mot eventuellt onda andar satte man ut pumpor med ljus, precis som idag.

Halloween är en relativ ny tradition här, som fick fart tack vare Buttericks. Dåvarande ägarens fru tjatade på 1980-talet om att få ta in Halloweenpynt från USA, och när hon till slut fick som hon ville blev det succé. År 1984 blev Buttericks den första butiken i Skandinavien med en Halloweenavdelning.

Ett samarbete mellan Buttericks och Hard Rock café i början av 90-talet fick sedan ordentlig fart på försäljningen och intresset spreds för skräckpyntet. Ungefär samtidigt beslöt Svensk Handel att försöka införa Halloween som ett sätt att öka handeln i Sverige.

Annat köpbeteende

Thilde Andersson på Lagerhaus upplever att kunderna i år har ett annat köpbeteende.

– Kunderna har handlat på sig mycket mer och också tidigare, säger hon.

”Försäljningen har startat mycket tidigare i år. Vi börjar ju med halloween i slutet på september”, säger Thilde Andesson på Lagerhaus.

Försäljningen av halloween produkter startar redan i september.

Thilde Andersson upplever att kunderna varit mer målinriktade och sökt upp halloweenprodukterna på ett mer aktivt sätt.

– Vi har mer anpassade grejer i år. Sånt som barn tycker om och tycker är läskigt. Chokladgodis som ser ut som spöken har sålt bra säger, Thilde Andersson.