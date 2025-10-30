Artikeln i korthet Ett nytt fackförbund med kopplingar till Sverigedemokraterna, kallat Samverkan, förhandlar om kollektivavtal med Instant Systems AB i Borås, där både fackets ordförande och företagets vd är aktiva SD-politiker.

Samverkan har tagit över kollektivavtalsförhandlingarna från IF Metall, efter att en kommunalråd och en anställd på företaget initierade bildandet av facket.

Det nya facket vill arbeta för mer samverkan med arbetsgivare, men kritiker påpekar att facket kan ses som politiskt styrt och har låga chanser att få genomslag på bredare nivå. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Ett nybildat fackförbund med kopplingar till Sverigedemokraterna förhandlar om kollektivavtal med ett företag i Borås, rapporterar Arbetsvärden. Fackets ordförande och företagets vd är båda politiker för SD.

I januari i år bokade IF Metalls lokalavdelning ett möte med dryckesautomatföretaget Instant Systems AB i Borås. Det var i samband med ett uppsägningsärende som ombudsmannen i fråga noterade att de saknade kollektivavtal och då bokade ett möte med företagets vd Kristian Silbvers.

Vd:n sitter i SD:s partistyrelse

Mötet sköts dock upp gång på gång. Och i mars i år bildades i stället det nya fackförbundet Samverkan. Enligt tidningen Arbetsvärlden har det nybildade facket sedan dess stulit frågan från IF Metall och tagit över kollektivavtalsförhandlingarna.

Ordföranden för det nya facket är kommunalrådet Andreas Exner (SD). Instant Systems vd Kristian Silbvers sitter dessutom i partistyrelsen för SD och ska också vara god vän med Andreas Exner.

Men enligt Andreas Exner råder ingen vänskapskorruption. Att han blev ordförande för det nya facket, trots att han själv inte arbetar på Instant Systems, har att göra med att han blev tillfrågad på grund av sin föreningslivsvana.

Frågan kom från den anställde Andreas Persson som i dag är vice ordförande i Samverkan.

– Exakt hur organisationen startade saknar jag insyn i. Men bevisligen skedde det efter att IF Metall hade kontakt med arbetsgivaren. Jag fick frågan från Andreas Persson eftersom de saknade kunskap kring hur man skriver stadgar och bedriver föreningsarbete, säger han till Arbetet.

Enligt Andreas Exner har förbundet i dag ett 50-tal medlemmar, varav omkring 75 procent av dessa finns på just Instant Systems AB. Poängen med fackförbundet är, i likhet med dess namn, att sträva efter mindre konflikt och mer samverkan med arbetsgivare.

– Vi har ingen lokal klubb än. Men det finns en förankring. De vill själva vara med och forma sitt kollektivavtal, säger Anderas Exner.

”Har inget med partiet att göra”

Kopplingen till Sverigedemokraterna är enligt Exner slumpartad. De som leder fackförbundet Samverkan och som är engagerade i SD är i ”minoritet”. Dessutom saknar han som ordförande mandat att förhandla.

På frågan om SD:s partiledning har vetat om det nystartade facket svarar han nej.

– Första gången jag hörde något från partistyrelsen i den här frågan var 07.45 i morse när de ringde upp. De förstår såklart att det kommer att skapas en koppling mellan Samverkan och partiet, men det hade de inga synpunkter på. Sverigedemokraterna står upp för den svenska modellen och tycker det är bra att arbetstagare organiserar sig.

Sverigedemokraterna har ju tidigare försökt att starta fackförbund?

–Jo, men som jag förstår det så var det ett uttalat uppdrag den gången. Det här handlar om en specifik arbetsplats där medlemmarna själva anser att IF Metall inre representerar dem.

Arbetet har sökt Pauli Bark, lokal ombudsman på IF Metall som initierade kollektivavtalsförhandlingarna. Han vill inte uttala sig utan hänvisar till IF Metalls presstjänst som inte återkommit med svar på Arbetets frågor.

Det är inte första gången som Sverigedemokrater velat konkurrera med LO-facken.

2014 startade partiet det egna fackförbundet Löntagarna. Både Handels och IF Metall har tidigare också uteslutit SD-politiker som haft förtroendeuppdrag inom förbunden.

Forskare sågar idén

Enligt Anders Kjellberg, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet, har Sverigedemokraterna tidigare velat att vinna terräng inom LO. Dessa försök har dock inte fallit särskilt väl ut.

– Man har haft svårt att göra sig gällande på klubbnivå och i stort sett misslyckats med att erövra förtroendeposter inom LO-förbunden. Och man startade Löntagarna. Men det har inte lett någonstans. I det här fallet verkar det vara mer av ett lokalt initiativ, säger Anders Kjellberg till Arbetet.

Anders Kjellberg, professor i sociologi.

Kritiken från SD-leden har traditionellt att göra med LO-fackens koppling till Socialdemokratin. En kritik som också går igen i bildandet av Samverkan.

”Jag har ingen lust att gå med IF Metall. De har monopol i stort sett och är inte politisk obundna”, säger Andreas Persson, vice ordförande för Samverkan, till Arbetsvärlden.

Invändningen blir i detta fall nästan komisk, menar Anders Kjellberg.

– När det gäller kopplingen till politiken så är den ju betydligt starkare här än den är inom LO-förbunden. Vi pratar om en ordförande som är heltidspolitiker och som inte har något med arbetsplatsen att göra annat än att han är kompis med vd:n. Det påminner om en gul fackförening, det vill säga arbetsgivarestyrd.

Samverkan verkar ändå ha stora ambitioner. De vill organisera alla yrkesgrupper, bygga upp lokalavdelningar och instifta en kongress. Vad tror du om deras chanser?

– Ett lokalt avtal kanske de kan få till. De verkar ju vara överens med arbetsgivaren från början. Men ett fack som företräder alla branscher, inklusive offentlig sektor, och som inte har något centralt kollektivavtal. Vad ska de åstadkomma? Varför ska man vara med i det?