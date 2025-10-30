Artikeln i korthet Förskolan Pratbubblan i Vindeln är med i ett projekt för att bli en ”Friskare förskola”, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland barn och personal.

Personalens insatser inkluderar utbildning i hygienrutiner, skapande av checklistor, och pedagogiska aktiviteter kopplade till hälsa.

Föräldrarna är engagerade i hygienarbetet och bidrar genom att hålla syskon till sjuka barn hemma samt dela med sig av rutiner från sina egna arbetsplatser. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I en pampig ljusblå villa i ett bostadsområde i Vindeln ligger förskolan Pratbubblan. På skogstomten intill lyser höstsolen in mellan träden där barnen leker.

Men alla är inte ute på gården där här måndagsmorgonen. Inne i villan spelas musik ur en högtalare. Tilly Nimrodsson, 4, och Thelma Dahl, 5, dansar till en svängig melodi.

”Efter du busat, lekt på din rast – alla tvättar händerna! Inga baciller på våra fat – alla tvättar händerna! Innan vi äter upp våran mat – alla tvättar händerna!”

Barnskötaren Lina Westerberg och förskolläraren Helena Sandström sjunger med i raderna. De är båda hygienombud på förskolan och var de som, för ett år sedan, läste om projektet Friskare förskola – och anmälde Pratbubblan.

– Det har vi inte ångrat, säger Helena Sandström.

– Nej, inte en enda dag, säger Lina Westerberg.

”Många söker sig hit på grund av att vi är friskare än på andra förskolor”, säger Lina Westerberg, barnskötare på Förskolan Pratbubblam i Vindeln.

Är med i projekt för att bli friskare

Friskare förskola drivs av föreningen Antibiotikasmart Sverige, med stöd från Folkhälsomyndigheten. Tanken är att förskolor kan bli diplomerade för sitt arbete med rutiner, hygien och smittspridning.

Liknande projekt pågår också på skolor, vårdcentraler, sjukhus, äldre- och LSS-boenden och vatten- och avloppsverksamheter runt om i landet – i syfte att minska antibiotikaanvändningen i Sverige.

– Vi ville mest satsa på att få friska barn som är på förskolan och inte missar något i verksamheten, säger Lina Westerberg.

Efter att personalen på Pratbubblan anmält sig till projektet skulle mycket göras – rutiner rivas upp, den pedagogiska verksamheten anpassas och dokumentation skrivas.

”Gjorde om allt från scratch”

Att förskolan är privatägd var en fördel, enligt de båda pedagogerna. Personalen på Pratbubblan städar lokalerna själva, vilket de menar gör det enklare att få en överblick och utveckla rutinerna.

– Vi gjorde om allt från scratch, säger Helena Sandström.

De gjorde checklistor för hygien, städning och egenkontroll. Hela tiden i dialog med en kontaktperson på Folkhälsomyndigheten, som kom med råd och tips för de nya rutinerna.

I november 2024 var förskolan i mål med sitt arbete. Sedan dess pryds Pratbubblans entré av ett diplom – ”för att ha uppfyllt Antibiotikasmart Sveriges kriterier för en friskare förskola”.

Förskolebarnen Tilly och Thelma har tillsammans med kompisarna fått lära sig att tvätta och sprita sina händer noggrant.

Ett fall av magsjuka på 1,5 år

Och friskare blev de. Sjuktalen bland både barn och personal har minskat. På 1,5 års tid har förskolan haft ett enda fall av magsjuka – och då blev ingen annan smittad.

– Vi har fått väldigt mycket bra respons från föräldrarna. Många söker sig hit på grund av att vi är friskare än på andra förskolor, säger Lina Westerberg.

Förutom att barnen lär sig att de ska nysa i armvecket, tvätta och sprita sina händer noggrant och inte peta i näsan har personalen arrangerat pedagogiska aktiviteter som kopplar an till hälsa och hygien.

Bland annat har de tillverkat egna tvålar och gjort experiment med olja och kanel som ska visa barnen hur bakterier sprider sig.

Personalen har också skapat en ”akuthink” med engångshandskar, förkläde, desinfektion och instruktioner för vilka rutiner som gäller vid ett så kallat ”kräklarm”.

– Packad och klar om någon kräks eller kissar på sig!, säger Helena Sandström och tar ut den svarta hinken ur ett skåp.

Helena Sandström och Lina Westerberg visar upp akuthinken på förskolan Pratbubblan, som bara behövts användas en gång sedan den infördes.

Instruktioner om städning i varje rum

Personalen visar runt i lokalerna och pekar ut sitt hygienarbete. På toaletten finns dubbla skötbord – ett av dem används bara när barn uppvisar symtom på någon sorts smitta.

Handdukar används bara en gång innan de åker ner i tvättkorgen och i varje rum sitter lappar med rutiner för hur ytor ska rengöras.

Hygien och hälsa har blivit en punkt på Pratbubblans arbetsplatsträffar och varje fredag samlas personalen och går igenom hur de kan jobba förebyggande om det finns någon sjukdom på gång i barngruppen.

Också barnen är engagerade. Trots att handspriten är kall och luktar lite starkt gnider Tilly Nimrodsson och Thelma Dahl vant in händer, fingrar och underarmar med handsprit och flaxar dem torra.

– Barnen påminner varandra hela tiden om att tvätta händerna. När det börjar nya barn lär de sig snabbt eftersom de äldre är på dem med det, säger Helena Sandström och skrattar.

Bollar idéer på Facebook

Ett mål med deras hälso- och hygienarbete har varit att inspirera andra – något som dock visat sig vara en utmaning när förskolan inte tillhör det kommunala nätverket, säger Helena Sandström och Lina Westerberg.

Än så länge är Pratbubblan den enda diplomerade förskolan i hela Västerbotten.

För att kunna bolla idéer har de i stället skapat en Facebookgrupp där förskolepersonal från olika delar av landet kan gå med och få tips på pedagogiska aktiviteter och kreativa lösningar för att jobba med smittspridning.

”Barnen påminner varandra hela tiden om att tvätta händerna. När det börjar nya barn lär de sig snabbt eftersom de äldre är på dem med det”, säger förskollärare Helena Sandström.

Föräldrarna håller syskonen hemma

Även föräldrarna är delaktiga i hygienarbetet. En del arbetar själva i kommunala förskolor och vet hur snabbt sjukdomar sprids – och efter att ha följt projektet har de kunnat ta med sig tips på rutiner och aktiviteter för bättre hygien till sina arbetsplatser, säger Helena Sandström och Lina Westerberg.

Föräldrarna ser också till att tvätta gosedjur som bor på förskolan ofta och att hålla syskon till sjuka barn hemma.

I den app där de sjukanmäler sina barn fyller de också i vilka symtom barnet har – för att pedagogerna ska kunna veta om det är någon sjukdom på gång i barngruppen.

– Det är ju en win-win för dem och för oss, säger Helena Sandström.