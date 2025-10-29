Artikeln i korthet En lagerarbetare på Tamro tappade en behållare med cellgifter, vilket ledde till en säkerhetsrisk, eftersom hen inte hade rätt utbildning eller skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket inspekterade Tamro efter händelsen och fann brister i hanteringen av farliga ämnen. De krävde förbättrade rutiner och tydliga instruktioner för de anställda.

Skyddsombudet Sebastian Lindberg har varnats av sin arbetsgivare efter att han deltog i inspektionen. Nu kräver hans fackförbund, Handels, skadestånd från Tamro för att de ska ha hindrat honom i hans uppdrag som skyddsombud. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En lagerarbetare på läkemedelslagret Tamro tappade en behållare med cellgifter, så kallad cytostatika, i golvet så den gick sönder.

Den anställda visste inte att den innehöll gifter och hade vare sig skyddsutrustning eller kunskap om hur hen skulle ta hand om avfallet.

Cellgifter kan orsaka allvarliga skador

Cytostatika är mycket giftigt och används främst för att behandla cancer. Men det kan också orsaka hudproblem, genetiska skador och göra det svårare att få barn.

Därför måste alla som hanterar cellgifter på jobbet ha tillräckliga kunskaper och tillgång till skyddsutrustning.

Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket, som krävde att Tamro skulle skärpa sina rutiner och kom ut till lagret på en inspektion. Chefer och skyddsombud var med på mötet med Arbetsmiljöverket.

Cheferna ville stoppa skyddsombudet

Ett av skyddsombuden på Tamro är Sebastian Lindberg. Han jobbar på avdelningen där olyckan hände och hade därför satt sig in i ämnet extra noggrant. Men cheferna ville inte att han skulle vara med – de tyckte att det räckte med huvudskyddsombudet och ytterligare en person som de kallat.

– Arbetsmiljöverket tyckte det var bra att vi skyddsombud var med på inspektionen. Cytostatika hanteras på alla avdelningar på Tamro, inte bara där det förvaras, så det berör alla som jobbar här, säger Sebastian Lindberg.

Någon dag senare fick Sebastian Lindberg en skriftlig erinran från sina chefer. De tyckte att han brutit mot anställningsavtalet genom att gå på mötet med Arbetsmiljöverket och skrev bland annat: ”Vi vill påminna om att ytterligare brott mot anställningsavtalet kan leda till uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd”.

”Känns som att de försöker tysta oss”

– Det var egentligen väntat, jag visste att de var arga på mig. Det känns som att de försöker tysta oss som skyddsombud.

Det tycker också Sebastian Lindbergs fackförbund, Handels, som nu har stämt Tamro i Arbetsdomstolen, AD. Facket kräver skadestånd på 375 000 kronor.

– Vi anser att han har blivit hindrad att utföra sitt uppdrag som skyddsombud, det är i den rollen han har agerat. Och det finns en risk att den här varningen hämmar både honom och andra skyddsombud. Det är ytterst allvarligt, säger Enis Shabani, ombudsman på Handels avdelning i Göteborg.

Tre fall som ska avgöras i domstol

Det här är inte första gången som Handels stämmer Tamro för att ha hindrat skyddsombud. Just nu finns det tre ärenden som väntar på att bli avgjorda i AD.

– Jag tycker att Tamro sticker ut bland de arbetsgivare jag känner till. De väljer gång på gång att inte involvera skyddsombuden så som de ska, säger Enis Shabani.

Tamro och arbetsgivarorganisationen Almega har inte svarat på stämningen till Arbetsdomstolen än. De har fått förlängd svarstid och måste lämna sina synpunkter till AD senast den 11 november.

När Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion på Tamro kom de fram till att det fanns många brister i hur företaget hanterade cellgifter och andra kemikalier.

Krav på tydliga instruktioner

Myndigheten krävde bland annat att Tamro skulle ha bättre märkning för att tydliggöra vilka förpackningar som innehåller farliga ämnen, tydligare instruktioner till anställda och information om vad som ska göras vid en olycka.

– Det vi menar med tydliga instruktioner är att det inte räcker att man bara läser igenom och signerar ett dokument. Arbetsgivaren måste också anpassa informationen och följa upp att alla har förstått, säger Helen Svensson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Viktigt att involvera skyddsombud

Hon tycker att det är viktigt att skyddsombuden är med på inspektioner och att de involveras i arbetsmiljöarbetet.

– Det är viktigt att få arbetstagarnas synpunkter också, genom skyddsombuden. Sedan har vi inte någon åsikt om vilka skyddsombud som är med vid olika möten. Vi kan också, vid behov, ta kontakt med skyddsombud på aktuellt skyddsområde senare, säger hon.

Ny olycka med cellgifter på Tamro

I april tyckte Arbetsmiljöverket att Tamro hade uppfyllt kraven och avslutade ärendet. Men i september hände en liknande olycka – en lagerarbetare fick cytostatika på händerna när en behållare med ämnet tappades i golvet. Den händelsen är nu anmäld till Arbetsmiljöverket.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i det ärendet än. Men det är klart att i den här typen av verksamhet, där man hanterar farliga ämnen manuellt, kan det alltid hända olyckor. Man kan givetvis minska risken, men det är inte möjligt att ta bort den helt, säger Helen Svensson på Arbetsmiljöverket.

Hantering av cytostatika Arbetsmiljöverket har särskilda regler för hantering av cytostatika inom sjukvården. För anställda som hanterar cytostatika på andra ställen, exempelvis på ett lager, gäller mer allmänna regler för hantering av giftiga ämnen och kemikalier. Läs mer