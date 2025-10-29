”Osynlig yrkesgrupp” – får sjukskrivna städare det stöd de behöver?

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka stödet för städare i den privata städbranschen under sjukskrivning och rehabilitering.

Genom att prata med städare, arbetsgivare och fackföreningar vill man hitta sätt att förbättra rehabiliteringen och kontakten med Försäkringskassan. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Trots att städare är ett av de vanligaste yrkena för kvinnor i Sverige finns det relativt lite forskning om yrkesgruppen, menar Ida Seing, biträdande professor vid Linköpings universitet.

Nu ska hon tillsammans med kollegor driva ett forskningsprojekt som kartlägger stödet som städare i den privata städbranschen får under sin sjukskrivning och rehabilitering.

– Städare är ett osynligt yrke i samhällsdebatten men också i forskningen. Det finns få kvalitativa studier om städare där man kommer bakom siffror och statistik, säger hon.

Kan leda till bättre rehabilitering för städare

Genom att djupintervjua runt 30 städare med erfarenhet av sjukskrivning ska studien kartlägga vad som kan förbättras när det gäller rehabiliteringen, men också hur kontakten med Försäkringskassan fungerar.

Även städarbetsgivare och fackliga organisationer ska intervjuas i studien för att förstå hur stöd till sjukskrivna städare fungerar i praktiken.

– Förhoppningen att det ska leda till kunskap om hur arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen vid sjukskrivning kan utvecklas och stärkas för just städare, säger Ida Seing.

Ska vara färdigt 2029

Forskningsprojektet Lokalvårdare i den privata städbranschen: Sjukskrivning och återgång i arbete i ett föränderligt välfärdssamhälle förväntas vara färdigt 2029.

Det är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Mittuniversitetet och finansieras av Afa Försäkring.

Totalt delade Afa Försäkring nyligen ut drygt 65 miljoner kronor till 16 nya forskningsprojekt om arbetsmiljö och hälsa.