Artikeln i korthet I februari 2021 presenterade Boden kommun och H2 Green Steel – numera Stegra – planerna på ett nytt fossilfritt stålverk i Boden. Projektet beskrevs som det största som hänt kommunen på över hundra år. Största ägare är Vargas Holding som drivs av Harald Mix.

Tre år senare har bilden förändrats. Northvolt har gått i konkurs, och Stegra behöver ytterligare tio miljarder i kapital. Harald Mix har avgått som styrelseordförande.

"Den springande punkten är: Hur mycket trodde Harald Mix på det här själv? Om han inte trodde på Stegra och Northvolt har han ett gigantiskt moraliskt ansvar", säger nationalekonomen Johan Lundberg.

Februari 2021. Boden kommun och H2 Green Steel – numera Stegra – avslöjar planerna på ett stort, nytt fossilfritt stålverk i utkanten av staden.

– Det här är det största som hänt Boden, sedan Bodens fästning byggdes på tidigt 1900-tal, sa dåvarande kommunalråd Claes Nordmark (S) på en pressträff.

Det tåras lite i Harald Mix ögonvrå när han lyssnar på kommunalrådet på pressträffen, berättar han i sitt sommarprat två år senare.

– Det känns riktigt stort, faktiskt det största och viktigaste jag har gjort under mina 35 år som riskkapitalist, säger han i sitt sommarprat.

Förra kommunalrådet Claes Nordmark (S) kallade Stegra-satsningen det största som hänt Boden sedan bygget av Bodens fästning.

Harald Mix har varit en viktig finansiell drivkraft bakom både batterifabriken Northvolt och Stegra som växer fram.

Sedan sommarpratet har batterifabriken gått i konkurs och fått ny ägare. Samtidigt blöder Stegra pengar och Harald Mix har nyligen avgått som styrelseordförande, medan han var på semester i Nepal. Claes Nordmark har, för övrigt, dömts för sexuella övergrepp och lämnat rollen som kommunalråd.

Trodde på tiotusentals nya jobb

Men vem är riskkapitalisten som drivit den “gröna revolutionen i norr”, vilket ansvar har han och hur viktig är han för svenska jobb?

50 000–60 000 arbetstillfällen. Det hade varit resultatet om Northvolts och Volvos planer hade förverkligats i Skellefteå, Göteborg, Mariestad och Västerås, säger Harald Mix i en intervju i Svenska Dagbladet i somras.

I stället ledde Northvolts konkurs till att tusentals förlorade sina jobb. Stegras framtid är oklar, men tusentals arbetare fortsätter med byggandet som vanligt. Enligt den senaste prognosen ska produktionen vara i gång i slutet av nästa år, generera 1 500 nya jobb och tillverka fem miljoner ton fossilfritt stål per år.

Det är främst genom bolaget Vargas Holding som Harald Mix, tillsammans med parhästen Carl-Erik Lagercrantz, har investerat i gröna industrisatsningar.

”Gigantiskt moraliskt ansvar”

Stegra och Northvolt sticker ut i och med att det är stora projekt “av sällan skådad storlek”, som nationalekonomen Johan Lundberg från Umeå universitet beskriver det.

– Det började inte i en källare där någon experimenterade hur man kan tillverka batterier. Nu började man i andra änden och gjorde något gigantic, utan att uppenbarligen ha tillräcklig kunskap kring själva produktionsprocessen, säger han om Northvolts batterifabrik.

Johan Lundberg, nationalekonom vid Umeå universitet.

Han tillägger:

– Den springande punkten är: Hur mycket trodde Harald Mix på det här själv? Om han inte trodde på Stegra och Northvolt har han ett gigantiskt moraliskt ansvar. Då har han vilselett privata investerare och pensionsfonder, säger Johan Lundberg.

”Sjätte sinne för investeringar”

Harald Mix är känd för att ha en högre tolerans för risker i sin portfölj, berättar Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har träffat riskkapitalisten flera gånger.

– Det känns som att han har någon sorts sjätte sinne för investeringar. Han har otroligt många siffror i huvudet och är otroligt övertygande när han säljer in ett investeringscase. Det är i särklass, säger han.

Harald Mix la in en betydande del av sin egen förmögenhet i Northvolt och Stegra och lyckades samla in mycket kapital från utomstående investerare, berättar Per Strömberg.

– Det är väldigt modiga projekt. Många beundrar honom för att ha guts, medan många kritiker menar att det är helt galet, säger han.

Joacim Tåg, professor i nationalekonomi.

Joacim Tåg, professor i nationalekonomi på Institutet för näringslivsforskning, ser det snarare som att Harald Mix har blivit en tacksam syndabock.

– När det går fel vill man gärna ha någon att skylla på, och någon som är väldigt rik är väldigt lätt att skylla på. Men att det har gått dåligt med Northvolt påverkar såklart, säger han.

Ägt Sats, Ving och Helly Hansen

Amerikanska elituniversitet, toppbetyg, Wall Street och ett av Europas största riskkapitalbolag i London. I sitt sommarprat från 2023 berättar Harald Mix om sin resa från skolpojke i Borlänge till riskkapitalist.

När han återvände till Sverige 1990 var han med och startade ett av Sveriges första riskkapitalbolag Industri Kapital. När han elva år senare hoppade av, och så småningom startade riskkapitalbolaget Altor blev han miljardär. Bland innehaven genom åren finns företag som Sats, Ving, Helly Hansen och Apoteket hjärtat.

Harald Mix var tidigt ute med att starta riskkapitalbolag. Hans känsla för affärer har gjort honom till miljardär.

Harald Mix blev miljardär under en tid då riskkapitalister kunde tjäna stora pengar på att effektivisera svenska företag, berättar Joacim Tåg. Nu är många rika riskkapitalister intresserade av att satsa på projekt som de tror är meningsfulla för Sverige – och tänker inte bara på stora vinster, menar han.

“Maktstrid bakom kulisserna”

År 2014 drar Harald Mix och Carl-Erik Lagercrantz i gång investmentbolaget Vargas, som fokuserar på den gröna omställningen. Harald Mix har sagt att hans mål är att minska de globala utsläppen av koldioxid med 1 procent genom hans bolag.

Harald Mix äger dessutom riskkapitalbolaget Kallskär, som – för att krångla till det – är största ägare i Vargas.

När Stegra nu behöver få in tio nya miljarder kommer Vargas inte att bidra. Däremot bidrar hans båda andra bolag, Altor och Kallskär, med nya pengar.

Stegra-bygget pågår fortfarande i Boden. Men om Harald Mix kommer kunna styra bolagets framtid även i fortsättningen är oklart.

Allt pekar på att Al Gores stiftelse Just Climate tar över som största ägare i Stegra när finansieringsrundan är klar. Shaun Kingsbury från fonden har tagit över ordförandeklubban från Harald Mix.

När ägarbilden förändras, ändras också vem som ska påverka bolagets framtid, berättar Joacim Tåg.

– Det kan pågå en maktstrid bakom kulisserna. Det är som i politiken – det största partiet ska ha statsministerrollen, säger han.

”Taktlöst och dålig tajming”

Att Harald Mix backar kan också ses i ljuset av att Stegra verkar vara något av ett passionsprojekt. Nya investerare kanske kräver att det ska vara mer fokus på lönsamhet, säger Joacim Tåg. Eller så handlar det helt enkelt om att han inte har pengarna som krävs.

– Om det är för att han vill att någon annan ska hantera problemet eller om det är en konsekvens av någon annat – det är svårt att veta, säger Joacim Tåg.

Om man är välvilligt inställd kan man även tänka sig att han är en belastning för Stegras styrelse nu när man vill ha in ytterligare kapital och eftersom det gick dåligt för Northvolt, säger i stället Johan Lundberg om Harald Mix avgång.

– Men om det är för att han vill smita undan är det fegt, säger han och är kritisk mot att Harald Mix befinner sig på semester i Nepal när krisrubrikerna tar fart.

– Det känns taktlöst och som dålig tajming, även fast jag egentligen inte har synpunkter på Harald Mix privata förehavanden.

Harald Mix finns med på bilder från Nepal som en reseguide lagt ut på Instagram.

”Dålig reklam”

Harald Mix har haft positiva och negativa effekt på den lokala arbetsmarknaden, konstaterar Johan Lundberg.

– Det gick jättebra för Skellefteå. De hade den högsta befolkningstillväxten i landet under en period och det anställdes massor innan det gick utför. Om det stämmer att Stegra ligger illa till då är det naturligtvis inte bra för Boden.

Northvolt satsade stort men fick aldrig riktig fart på batteritillverkningen i Skellefteå. I mars i år gick bolaget i konkurs.

Northvolts konkurs och stormen kring Stegra skapar en osäkerhet, menar han. Industrierna är beroende av att arbetskraft flyttar norrut. Han tycker synd om Boden och de anställda.

– Nu blir det dålig reklam för städerna. Det blir svårare att få folk att flytta dit när det står i tidningarna att det går dåligt, säger Johan Lundberg.

Risktagandets natur

”Att skapa nytt, göra bättre, göra mer kräver risktagande. Det är vad en riktig riskkapitalist gör – att ta risk”, säger Harald Mix i slutet av sitt sommarprat från 2023.

– Man hoppas på att det går det bra, men ibland går det inte och det ligger i risktagandes natur, konstaterar Per Strömberg.

Eller som Johan Lundberg uttrycker det:

– Om Northvolt hade lyckats hade Harald Mix varit en stor hjälte och väl fått sitt namn upphängt i Skellefteå Kraft Arena – det är ju som kyrkan i Skellefteå.