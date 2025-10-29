Man föll tre meter ner i tankbil – dog

Personer på platsen larmade SOS Alarm vid halv ett på natten.

Enligt polisens presstalesperson Jennifer Last stod mannen uppe på tankbilen och tvättade eller sköljde av den när han föll ner i tanken.

– Det handlar om ett fall på ungefär tre meter, säger hon.

Mannen, som var i 30-40-årsåldern, dog vid fallet.

Polisen utreder brott

Enligt Jennifer Last är det oklart om personerna varit på plats när mannen föll, eller om de hittat honom efteråt.

– Vi vet inte exakt hur det gått till, men i nuläget är det inget som tyder på brott. Snarare att det är ett sjukdomsfall eller en ren olyckshändelse.

Polisen utreder händelsen som vållande till annans död och arbetsplatsolycka. Under morgonen är polisen på plats på industriområdet och genomför en teknisk undersökning.

Mannens anhöriga är underrättade.