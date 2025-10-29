Artikeln i korthet Allvarliga brister i hemtjänsten konstateras i en intern utredning från Uddevalla kommun. Bland annat har personal låtit bli att åka på prioriterade larm och tagit timslånga pauser under arbetstid.

Ivo ska nu inleda en granskning av verksamheten. Dessutom pågår en arbetsrättslig utredning för att ta reda på vad som hänt, och polisen utreder nattpatrullen för flera brott.

Kommunen avsätter 20 miljoner kronor per år för att förbättra äldreomsorgen, inklusive utbildning av personal och skapande av sociala aktiviteter för äldre. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På en pressträff under onsdagen presenterade kommunens socialchef Malin Normann en lång rad exempel på allvarliga brister och oegentligheter som kommit fram i hemtjänsten.

Bland annat har patrullens anställda låtit bli att åka på vissa larm från äldre, även de som varit prioriterade.

Personal har också tagit pauser på upp till fyra timmar mitt under passen, sovit på arbetstid och haft med sig narkotika på arbetsplatsen.

Kommunen ska granskas

Kommunen väljer nu att anmäla sig själv till Ivo, för att de ska göra en oberoende granskning av fallet.

Sedan tidigare pågår en arbetsrättslig utredning för att ta reda på vilka av hemtjänstens anställda som gjort vad och vilka konsekvenser det ska få.

Nattpatrullen utreds också av polisen, för misstankar om narkotikabrott, olaga hot och kränkande fotografering.

Hela arbetsgruppen stängdes av

Det var i september som alla 19 anställda i nattpatrullen stängdes av efter larm om att saker inte stod rätt till.

Kommunen hade fått information om ”allvarliga och systematiska brister i verksamheten”, vilket fick dem att göra en Lex Sarah-anmälan.

Kommunen öppnade också en intern utredning för att titta närmare på nattpatrullen.

Efter att utredningen gjorts kommer fyra av de avstängda medarbetarna att få komma tillbaka till jobbet. Övriga 15 bedöms ha varit inblandade i olika typer av brister, och är fortsatt avstängda.

– Medarbetare som har misskött sig ska inte jobba kvar i mina verksamheter, sade socialchef Malin Normann på pressträffen.

Miljonsatsar för en tryggare omsorg

På grund av det som avslöjats ska kommunen göra en extrasatsning på 20 miljoner kronor per år på äldreomsorgen.

Pengarna ska gå till nya teamledartjänster, utbildning av personal och en satsning på ungdomar som ska ordna sociala aktiviteter för de äldre.

– Som äldre ska man känna sig trygg och väl omhändertagen i vår kommun, säger Ann-Charlott Gustafsson, Uddevallapartiet, ordförande socialnämnden.

Äldre vågade inte larma

Kommunalarbetaren har tidigare begärt ut samtliga avvikelser från nattpatruller i Uddevalla under 2025.

Flera rapporter beskriver allvarliga missförhållanden. Bland annat beskrivs hur en vårdtagare lämnats kall och stel i sin rullstol i sju timmar – iklädd bara t-shirt och inkontinensskydd.

”Vårdtagaren vågade inte larma för att komma i säng igen för att nattpersonalen var otrevlig”, står det i rapporten.

I en annan beskrivs hur en äldre person lämnats med stora mängder avföring på kroppen, utan att bli rengjord av personalen.