I våras fick 25-årige Kevin Calmernäs betala med livet i rekordsatsningen på att rusta upp de svenska järnvägarna. Ytterligare två personer har dött under arbete i trafikerade spår sedan 2010.



I över 150 fall har banarbetare dessutom varit nära att bli påkörda, eftersom spåren inte har stängts av vid arbeten.

”Grät hejdlöst”

Banarbetare och lokförare reagerar kraftigt på uppgifterna i vår granskning – och på Trafikverkets helomvändning om att avskaffa den livsfarliga arbetsmetoden tågvarning. Det framgår både i kontakt med redaktionen och i sociala medier.

”Har läst om detta och grät hejdlöst. Hur kan detta fortgå?”

“Att Sverige fortfarande tillåter tågvarning är inte mindre än en skandal”.

“Efter bra många år på järnvägen är jag snarare förvånad att det inte sker fler olyckor än vad det gör.”

Lägger ansvaret på Trafikverket

Många är upprörda över att spåren inte stängs oftare av vid banarbeten.

En av dessa är en arbetsledare på en av landets största järnvägsentreprenörer. Han har själv jobbat med Kevin Calmernäs och beskriver honom som en glad och sprallig kille med mycket engagemang.

Han menar att Kevin blev offer för ett regelverk som inte är tillräckligt säkert.

– Ansvaret ligger på Trafikverket som tillåter det här, säger arbetsledaren som vill vara anonym.

Själv försöker han undvika arbeten i trafikerade spår. Det är helt enkelt för farligt, menar han.

– Så länge du tillåter att det går trafik på samma sträcka där du utför jobb, så finns det en risk för den mänskliga faktorn och personpåkörning, säger arbetsledaren.

Så fungerar tågvarning Tågvarning är en arbetsmetod som används vid arbeten i trafikerade järnvägsspår. En banarbetare har som enda uppgift att hålla utkik efter tåg och varna kollegorna. Varken lokförare eller trafikledning informeras när arbetet sker med tågvarning. Före olyckan i Malmö den 24 april 2025 fick metoden användas på spår där tågen körde i upp till 150 kilometer i timmen, men nu är hastigheten sänkt tills vidare. Tågvarning får bara användas om sikten är god och om arbetslaget har en säker utrymningsväg. De får exempelvis inte korsa ett annat trafikerat spår. Läs mer

Nära köra på banarbetarna

Flera lokförare delar med sig av egna erfarenheter där de varit nära att köra på banarbetare. En av dem är en lokförare på SJ.



Hon vill vara anonym och berättar att hon varit nära att köra på banarbetare två gånger.

– Ena gången hade en gubbe ryggen vänd mot tåget och pillade med något i spåret. Jag hann inte ens tuta eller bromsa, men han hann undan.

Bild från en av Trafikverkets stickkontroller i år. Den utsedda tågvarnaren (en av personerna i mitten) arbetar vid spåret i stället för att hålla uppsikt efter tåg.

Alla är inte kritiska mot att arbeta i trafikerade spår. De menar att det går bra om reglerna följs, men att det slarvas med det.

Seko: ”Närmast cyniskt”

Fackförbundet Sekos ordförande, Gabriella Lavecchia, tycker inte att ansvaret ska läggas på enskilda individer, att de ska vara tillräckligt alerta och snabba. Hon tycker att ansvaret ligger på Trafikverket, som tillåter att det livsfarliga arbetet fortsätter på svenska spår av ekonomiska skäl.

– De är medvetna om farorna, men väljer ändå att ta en annan väg. Det är närmast cyniskt, säger hon.

Gabriella Lavecchia, Sekos ordförande.

Gabriella Lavecchia riktar också kritik mot politiker som har låtit en underhållsskuld växa på den svenska järnvägen, vilket ökar pressen på både Trafikverket och banarbetare.

– Det yttersta priset får Kevin betala i det här fallet. Det är våra medlemmar som betalar med sina liv. Det kan inte vara rimligt, säger hon.

Sekotidningen har tidigare intervjuat Trafikverkets säkerhetsansvariga om den livsfarliga arbetsmetoden som ledde till Kevin Calmernäs död. Läs svaren på kritiken här.