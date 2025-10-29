Artikeln i korthet Arbetssituationen i Nässjös äldreomsorg beskrivs som katastrofal av fackförbundet Kommunal.

Personal, som undersköterskan Malin Nordin, upplever extrem stress och brist på återhämtning, och många överväger att lämna yrket.

Kommunens socialnämnd säger att det inte görs några besparingar.

Sjukskrivningarna ökar, erfaren personal flyr fältet. Situationen i Nässjös äldreomsorg är en katastrof, enligt fackförbundet Kommunals lokala sektion.

Undersköterskan Malin Nordin i nattpatrullen är en av dem som ibland jobbar halvnatt. Bakgrunden är att en av nattpatrullens tre bilar tas bort klockan tre på natten och resterande två bilar ska klara både larmen och de inplanerade besöken.

Dessutom har ensamarbete i bilarna införts.

Brukare kan få vänta till 01.00

Malin Nordin börjar vid 57 års ålder få nog. Hon har aldrig upplevt en sådan stressig och otillfredsställande arbetsmiljö som nu.

– Det finns inte förutsättningar för det är så tajt. Ingenting får hända. Brukarna kommer inte i säng när de ska, de kan få vänta till kl 01.00 på natten. Det finns nästan ingen återhämtning alls, säger Malin Nordin, som inte ens kan minnas när hon senast satt ner i en halvtimme för en stunds vila under ett arbetspass.

Hon berättar att halvnätterna inte fungerar eftersom det nästan alltid blir övertid. Hon, liksom de andra i nattpatrullen, gillar utmaningar och att den ena natten inte är den andra lik. Men de senaste åren har det blivit för tajt, helt enkelt.

– Jag har vana händer, jag har god lokalkännedom men även jag hinner inte med på nätterna, säger hon.

Fler pass och sämre återhämtning

Men att sluta klockan 03.00 är inget hon vill ha. Kortare pass betyder fler pass och sämre återhämtning.

Ibland sätts vikarie in på kortpassen men jämfört med förra året har det blivit 1-4 nattpass mer per sexveckorsperiod för Malin Nordin.

Med sorg i rösten berättar hon att hon överväger att helt enkelt lämna yrket.

– Jag funderar på att söka jobb som tågvärd.

Uppgivenhet sprider sig

Kommunals lokala sektion i Nässjö har i flera år påtalat att äldreomsorgen är underfinansierad.

Jessica Öijerstedt är vice ordförande och huvudskyddsombud i äldreomsorgen.

– Man är rädd för att det ska hända någonting. Och vem är det då som får ta skiten? Vi ser den ena nattgruppen efter den andra runt om i landet där hela nattgrupper hängs ut.

Camilla Johansson, sektionsföreträdare och även hon huvudskyddsombud, märker att det sprider sig en uppgivenhet.

– De gånger personalen har skrivit rapporter om avvikelser eller tillbud så händer det inget, säger Camilla Johansson och berättar om ett äldreboende som under sommaren haft 27 stycken anmälningar om tillbud.

– Men chefen har inte ens tagit upp det på ett APT-möte. Det är klart att man då får en känsla av, vad är det för mening?

Avvikelser och tillbud Avvikelser – när vårdskada eller risk för vårdskada har inträffat. Arbetsgivaren är sedan skyldig att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg om det finns allvarliga brister i vården.

Tillbud – händelser på arbetsplatsen där sjukdom/skada kan uppstå längre fram eller hade kunnat uppstå för dig som anställd. Till exempel för tung arbetsbelastning som medför stress. Det kan också handla om brister i den fysiska arbetsmiljön, som till exempel hala golv. Läs mer

Ensam med 42 boende

Nedskärningarna i nattpatrullen får också efterverkningar på boendet Parkgården.

Eftersom nattpatrullen nästan aldrig hinner med alla sina arbetsuppgifter är det bestämt att två av tre i nattpersonalen under någon timme ska hjälpa nattpatrullen med hembesöken.

Kvar blir en anställd med ensamt ansvar för tre avdelningar med totalt 42 boende.

Blev liggande på golvet en halvtimme

Undersköterskan Vesna Tankosic berättar hur sårbart det är om något händer. En natt blev en person liggande på golvet i sitt rum i en halvtimme efter ett fall.

– Man känner det som att man inte duger, säger Vesna Tankosic.

En annan konsekvens är att larmen från de gamla ökar eftersom personalen aldrig hinner stanna de där extra minuterna som kanske krävs. Då ringer de på larmet igen lite senare, berättar Vesna Tankosic.

– Det skapar oro hos de gamla att vi inte hinner.

Socialnämnden: ”Inga besparingar”

Lindha Hjälm (S) är ordförande i kommunens socialnämnd. I en debatt i kommunfullmäktige nyligen hävdade hon att det inte finns några besparingar på äldreomsorgen, i varje fall inte på särskilda boenden. Hon säger ungefär samma sak till Kommunalarbetaren.

– Vi har inte gjort någon besparing på någon enhet men däremot ska man ju följa sin budget, säger Lindha Hjälm.

Men Lindha Hjälm öppnar för att göra något.

– Vi har bestämt att vi ska gå igenom bemanningen och titta lite djupare på det.

Halvnätterna i nattpatrullen har hon aldrig hört talas om.

Skulle du själv kunna tänka dig en sådan arbetstid, att gå av sitt pass tre på natten?

– Det är svårt att svara på så här.

Undersköterskor vi pratat med säger att det aldrig varit så här illa som nu. Vad vill du säga till dem?

– Det känns jättetråkigt att höra. VI får följa upp och titta på det, säger Lindha Hjälm, som också efterlyser en dialog med Kommunal om situationen.