Artikeln i korthet Ett tiotal fackförbund har slutit upp bakom IF Metall i konflikten med Tesla, genom en lång rad sympatiåtgärder.

Forskaren Jakob Molinder vid Uppsala universitet beskriver Teslastrejken som unik på grund av den breda uppslutningen från många fackförbund.

Timbro är starkt kritiska till fackens blockader och menar att de i förlängningen kan skada den svenska modellen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Förra veckan meddelade fackförbundet Unionen och ac-bolaget Waeco att de sätter stopp för service av luftkonditionering på Teslabilar.

Unionens blockad blev den senaste i en lång rad sympatiåtgärder från fackförbund som vill hjälpa IF Metall att sätta press på Tesla att teckna kollektivavtal.

För även om konflikten från början står mellan IF Metall och Elon Musks elbilsbolag, så har fler och fler fackförbund med tiden valt att haka på.

Redan kort efter att strejken drog i gång i oktober 2023 började andra fack agera.

Hittills har ett tiotal fackförbund som Byggnads, Elektrikerna, Kommunal och Seko stoppat olika jobb som påverkar Tesla. Det handlar om alltifrån bygg och el till städning, sophämtning, post och paket.

Strejken har också spridit sig till fack i Danmark, Norge och Finland.

Forskare: Därför är strejken unik

Den breda uppbackningen gör Teslastrejken väldigt ovanlig, enligt Jakob Molinder, docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Han har forskat kring facklig organisering och konflikter på den svenska arbetsmarknaden och tycker att den här strejken sticker ut.

– Teslakonflikten är väldigt unik – både för att så många fackförbund samlas och att konflikten varat så lång tid, säger han.

Han tror att sympatiåtgärderna i Teslastrejken kan ha en avgörande betydelse.

– Det är ju svårt att få stor påverkan om det bara är Teslaanställda som strejkar. Det blir inte så mycket kraft i det. Därför behövs att fler går in i sympatistrejk för att få stor effekt.

Om fler märker av strejken i sin vardag och om ekonomin påverkas kan strejken få genomslag.

När allmänheten får kännedom om de strejkandes villkor kan de få stöd för sina krav, säger Jakob Molinder.

Förslaget: Förbjud fackens blockader

Men det gäller att trycket på företagen blir lagom hårt – annars kan det få motsatt effekt och strejkarna förlorar folkets sympati, enligt Jakob Molinder.

– Det finns en risk att facket blir ”the bad guy” när man eskalerar en konflikt, framför allt när tredje man drabbas. Då tappar man stödet, och det går ju inte.

På den marknadsliberala tankesmedjan Timbro tycker man att facken redan gått för långt i Teslakonflikten.

De vill därför att sympatiåtgärder mot företag som står utanför fackliga konflikter förbjuds.

Skakar om hela modellen

”Medan Tesla har påverkats i begränsad utsträckning, har många andra företag förlorat stora delar av sin omsättning.”, skriver Timbro i en debattartikel i Arbetsvärlden.

När sopor inte hämtas och el inte fixas menar de att det blir vanliga människor som får lida – trots att de inte har något med konflikten att göra.

I stället för att leda arbetsmarknaden framåt larmar Timbro för att sympatiåtgärderna rent av kan hota stödet för hela den svenska modellen.

Även om frågan om nya lagar väckts, så tror han inte att det är sannolikt att några sådana blir av just nu.

– Man kan närma sig en lagstiftning om det folkliga stödet tappas. Men för det skulle konflikten behöva bli mycket större och innebära att fler känner av det i sin vardag, säger Jakob Molinder.

Tesla kan gå med på avtal – ändå

Men Jakob Molinder tror att det är mer sannolikt att konflikten kommer att landa i någon slags kompromiss.

Även om Tesla inte har kollektivavtal någonstans i världen och inte vill bryta mot den principen, tror han att det kan sluta med en överenskommelse lokalt.

– Min känsla är att om man kan lösa det här i ett dotterbolag så att det officiellt inte ser ut som att Tesla står för kollektivavtalet, så kan det bli av.