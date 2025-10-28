”Över hundra olika bars” – Jieying Ni peppar kollegorna på fabriken i Gråbo

Företaget har två fabriksbyggnader, i den här senaste görs alla specialgrejer som exempelvis produkter som ska dubbeldoppas eller som ska vara helt gluten eller sockerfria.

Den här gula degen som Jieying Ni och Jonathan Skarp arbetar med ska bli en bar som smakar skumbanan. Den har en väldigt speciell textur och är ganska omständlig att tillverka.

Jieying Ni och Jonathan Skarp arbetar med en deg som ska bli en bar med skumbanan-smak.

Över hundra olika bars

Företaget i sin nuvarande form grundades 2003. Tidigare hade grundarna arbetat med att tillverka mandelbiskvier och maränger.

Nu består huvudverksamheten av legotillverkning av proteinbars till några av Nordens ledande varumärken inom sportnutrition.

Eftersom man producerar åt flera olika varumärken är det många recept att lära sig.

– Vi gör över hundra olika bars. Det kan ta tid att jobba upp rätt magkänsla, säger Jieying Ni.

Tidigare tillverkade företaget mandelbiskvier och maränger – nu gör man främst proteinbars för sportnutrition.

Tufft för kroppen

Hon berättar att handlederna tar mycket stryk. De är i gång hela tiden.

– Bästa sättet att minska skador är att inte stressa för då blir det lätt att man gör på fel sätt, säger hon.

– Iläggsmomentet är det tuffaste för kroppen eftersom det är samma rörelse som repeteras. Man vrider kroppen hela tiden när man plockar från bandet till plåten. Då är det bra när skyddsombuden håller koll. Vi roterar uppgifter varje timme och växlar mellan att stå och sitta.

Jieying Ni berättar att de roterar uppgifter varje timme och växlar mellan att stå och sitta.