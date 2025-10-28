Artikeln i korthet Anställda på en Coop-butik har drabbats av bland annat andnöd, snuva och hosta efter mögelproblem i butiken.

Facket har anmält situationen till Arbetsmiljöverket. Coop har städat men städningen har ifrågasatts.

”Efter tio minuter i butiken blev jag otroligt hes och tappade nästan rösten”, säger regionala skyddsombudet Jennifer Ekdahl. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Personalen på Coop i Vällingby centrum i Stockholm hade larmat Handels regionala skyddsombud Jennifer Ekdahl om att de fick fysiska problem som snuva, hosta, kliande ögon, heshet, tung andning, trötthet och huvudvärk som kunde sättas i samband med arbete i butiken.

– Efter tio minuter i butiken blev jag otroligt hes och tappade nästan rösten. Visst, personer kan vara olika känsliga, men om jag reagerar redan efter så kort tid, hur är det då för dem som jobbar där? Det säger Jennifer Ekdahl och berättar att hon såg mögel både i butiken och personalutrymmena.

Johan, som egentligen heter något annat, berättar att han fick allergiska symtom, framför allt när han jobbade på färskvaruavdelningen.

Han började misstänka att han var allergisk mot något i fruktdisken.

Men när han upptäckte att det var mögel på många platser i butiken trillade polletten ner.

– Jag lider verkligen av det här. Det bara rinner och rinner i näsan och jag nyser hela tiden så jag kan knappt jobba. Ibland får jag sådan hosta att jag nästan inte kan andas. En gång fick jag panik och var tvungen att springa ut.

Bilder på mögel i personutrymmen och lager på Coop i Vällingby centrum.

Huvudvärk, snuva och täppt i näsan

Johan säger att en annan kollega sa att han var allergisk mot honom, eftersom han började nysa så fort Johan kom över till hans avdelning.

Lisa, som inte heller vill ha med sitt riktiga namn i artikeln, har jobbat länge i butiken.

Hon har ofta huvudvärk, snuva och är täppt i näsan.

En annan anställd Handelsnytt pratar med säger att hen inte har några allvarliga symptom men att hen ofta är förkyld i långa perioder och upplever att det är dålig luft i butiken.

Mögelbilder från Coop i Vällingby centrum.

Har larmat flera gånger om problemen

Enligt Jennifer Ekdahl har personalen upprepade gånger påtalat mögelproblemen till både den förra och nuvarande butikschef utan att något gjorts.

Värst drabbade av mögelpåväxt var kyl- och frysdiskarna, kyl- och frysrum och personalutrymmets golv.

Facket gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket, som ska komma ut på inspektion.

Men Coop har redan tagit tag i några saker. Bland annat har personalutrymmet stängts på grund av ”fastighetstekniska brister och förruttnelse” och de anställda hänvisas till personalrummet på övre plan.

Jennifer Ekdahl, regionalt skyddsombud och ombudsman på Handels.

De som jobbar får också fem minuters rast varje timme för att gå ut och ta frisk luft under en period.

– Det har däremot inte funkat i praktiken då det har varit svårt för personal som till exempel jobbat i kassan att bli avlösta. Det är en del av konsekvensen av Coop Östras besparingspaket och hyvling av de anställdas timmar, vilket medför att många butiker i dag är underbemannade, säger Jennifer Ekdahl.

”Jag är besviken”

Att de anställda inte kan ta pauser som de lovats bekräftas av alla anställda Handelsnytt pratar med. Anna, som också vill vara anonym säger att hon får hostattacker med jämna mellanrum när hon sitter i kassan.

– Jag är besviken på hur det här har skötts. Det handlar om vår hälsa och jag vill inte att mitt mående ska bli sämre och sämre. Det är helt omöjligt för oss att ta rast så som bemanningen ser ut, säger hon.

Arbetsgivaren har tagit fram tydligare städrutiner och dessutom anlitat Samhall för att göra en grovrengöring av kyl- och frysutrymmen. Men bilder visar att städningen inte gjordes ordentligt.

Bild på en frys efter städningen i september 2025.

Katinka Palmgren, pressansvarig på Coop Östra, skriver i ett svar till Handelsnytt att det är oklart vad som gjorts åt problemen tidigare när anställda larmat.

– Det finns ingen komplett bild av vilka bedömningar som gjordes vid tidigare tillfällen, men det är tydligt att frågan nu har högsta prioritet. Coop Östra har tagit frågan på största allvar och arbetar systematiskt med både åtgärder och uppföljning sedan observationerna gjordes för att säkerställa att lokalerna uppfyller alla krav på arbetsmiljö och hygien.

Coop: ”Löpande dialog med medarbetarna”

Hon skriver också att insatserna kommer att kompletteras vid behov och att butiken har sett över bemanningen för att personalen ska få möjlighet till återhämtning under arbetspassen.

– Löpande dialog och uppföljning sker med medarbetarna kring deras hälsostatus. I nuläget har inga nya signaler om obehag eller sjukdomskänsla inkommit. De medarbetare som tidigare upplevde besvär uppger nu att de mår bra.

Enligt Johan stämmer det inte. Han har på inrådan av läkare börjat ta allergimedicin men har fortfarande mycket symptom.

Lisa säger att situationen har blivit bättre. En hel del av möglet har städats bort.

– Men det kommer att komma tillbaka som vanligt, eftersom det blir så mycket kondens i butiken, framför allt på sommaren. Det är helt blött i hyllorna år efter år. Cheferna har påpekat att vi ska hålla rent men de ställer krav på oss att utföra något som vi inte har tiden till.

Ventilationskontrollen var utan anmärkning

Jennifer Ekdahl på Handels säger att det är viktigt att det görs en ordentlig utredning av luftkvaliteten och om det finns mögelsporer i luften för att de anställda inte ska må fortsatt dåligt.

Enligt Katinka Palmgren, pressansvarig, har ventilationssystemet genomgått en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utan anmärkning.

– Frågan om kompletterande luftmätningar har diskuterats med sakkunniga, och bedömningen är att nuvarande kontroller ger en tillräcklig och tillförlitlig bild av luftkvaliteten i lokalerna. Samtidigt följer vi upp frågan löpande och håller möjligheten öppen för ytterligare mätningar om det skulle bedömas relevant.

Möglet beror troligtvis på flera olika faktorer. Coop har analyserat situationen tillsammans med sakkunniga och tror att det beror på en kombination av ett stort kundflöde, äldre kylar av behov av tätare rengöring och perioder med högre temperaturer. Faktorer som nu ska vara åtgärdade, enligt Katinka Palmgren.