Det som då hade hänt var att Emma Allén Holm hade skrivit in ”väntetid” i tidrapporteringen de dagar hon var hemma och väntade på att få nya arbetsuppgifter.

Men projektledaren hade gått in i hennes tidrapport och ändrat till ”tjänstledig”, vilket innebar att Emma inte fick något betalt för de dagar hon väntat på nya arbetsuppgifter, trots att hon var anställd av firman.

Hon tog hjälp av firmans utbildningsombud som tog ett snack med ledningen.

– Sen fick jag mina pengar, och tänkte att det är viktigt att ha kunskap för att inte bli lurad, säger hon.

Emma Allén Holm gick kurser i Elektrikerförbundets regi och blev sedan invald i klubbstyrelsen. Något år därefter valdes hon till nytt utbildningsombud på firman.

– De andra såg väl mitt intresse för just det uppdraget, berättar hon.

Hjälpa lärlingarna

Hon säger att uppdraget som utbildningsombud kan se väldigt olika ut på olika firmor.

Själv försökte hon alltid ringa runt till nyanställda lärlingar på firman för att kolla så att de hade det bra och berätta att de kunde ringa henne om det var någonting de undrade över.

Hon har bland annat hjälpt lärlingar som haft tidigare anställningar på företag utan kollektivavtal och därmed inte kunnat tillgodoräkna sig lärlingstiden, men även med sådant som att de får rätt kläder och hur de ska skriva tidrapporter.

– Det är också viktigt att man kollar så att de får testa så många olika arbetsuppgifter som möjligt. Och att de får sin höjning av lönen efter 720 och 1 600 timmar, säger hon och tillägger:

– Egentligen så ska utbildningsombudet vara med och skriva under lärlingarnas anställningsavtal. Men jag tror inte det är många som följer det.

Hur viktig är rollen som utbildningsombud?

– Jag tycker att den är jätteviktig. Det är ingången till både företaget och förbundet. Om utbildningsombudet sköter sig bra så brukar lärlingen ofta känna sig välkommen.

Tim Engman efterträder henne

Emma Allén Holm hade uppdraget som utbildningsombud i fem år.

Vid klubbens årsmöte i våras avgick hon för att i stället axla uppdraget som förbundsstyrelseledamot. Hennes efterträdare är Tim Engman.

Facket gick han med i när hans företrädare på posten som utbildningsombud, Emma Ahlén Holm, och avdelningens ordförande, Jonas Eriksson, hade en skolinformation om facket för eleverna på elprogrammet.

– Jag tyckte det lät intressant och gillade vilka intentioner facket hade.

När han sedan började som lärling på Assemblin var det just Emma Ahlén Holm som var hans kontakt på firman, i rollen som utbildningsombud.

– Hon har hjälpt mig i alla frågor under tiden som lärling. Det har bland annat varit hur man ska skriva i ECY-bladet för att bli klar med lärlingsperioden, och hur vi skriver timmarna.

”Tufft att få en anställning”

Han säger att även om just han inte hade stora problem att få en lärlingsanställning så vet han att det är många som har jättesvårt att få ett första jobb.

– Jag har en massa bekanta som har det tufft att få en anställning, säger han.

Vad skulle du ge för tips till en person som ska ut på sin lärlingsanställning?

– Att vara intresserad av arbetsuppgifterna och vara alert på det mesta. Inte sitta och kolla på mobilen och tycka grejer är lite jobbiga.

Än så länge har ingen ny lärling efter Tim Engman anställts på hans filial, men om någon vecka ska arbetsplatsen ta emot en praktikant, Tim har fått uppdraget att introducera praktikanten till arbetsplatsen.

Emma Allén Holm Ålder: 27 Bor: Göteborg Därför blev jag elektriker: "Läste samhällsvetenskap först, men insåg att fortsätta plugga inte riktigt var min grej, så jag bytte till el-programmet. Min pappa är elektriker och det kan ha spelat in." Arbetar: På Assemblin i Göteborg Fackliga uppdrag: sekreterare i klubbstyrelsen på firman, ung-ansvarig i avdelning 2, förbundsstyrelseledamot.

Tim Engman Ålder: 22 Bor: Göteborg Arbetar: Assemblin Göteborg Därför elektriker: "Det verkade vara ett intressant yrke med mycket möjligheter. Det är ett ganska brett yrke, så det finns ju någonting för alla." Fackliga uppdrag: suppleant i klubbstyrelsen på firman. Utbildningsombud.