Men Elektrikernas ungansvarige, Jesper Ekström, tycker att det skulle vara ännu fler:

– I min värld borde alla klubbar ha ett utbildningsombud, även om firman inte har en lärling, säger han och tillägger:

– På så sätt finns det redan en person på plats som på en gång kan ta hand om det som krävs när en lärling väl anställs.

Samtidigt kan det finnas fler som har uppdraget att stötta och guida lärlingar rätt, utan att de är registerförda, tror Jesper Ekström.

– Det finns nog fler som har ett inofficiellt lärlingsansvar. Men vi behöver få veta det i förbundet, så vi kan lägga in dem i registret. En del kanske är lite försiktiga för att de tror att det i så fall ställs hårda krav från oss, men det handlar ju bara om det de redan gör, att ta hand om lärlingarna.

”Viktigt att lärlingen får ett varierat arbete”

Vad bör ett utbildningsombud göra i sin roll?

– Det viktigaste är att se till att lärlingen får ett varierat arbete. Att de inte blir placerade på en industri eller behöver dra kabel i flera veckor. Lärlingen ska utbildas i vad det är att vara elektriker, med flera olika arbetsuppgifter under sin lärlingstid.

Vad får du höra av de unga ute i organisationen?

– Det är just att de inte får varierade arbetsuppgifter. Ofta att de får stå och kolla på när någon kollega gör jobbet. Och att firman då anser att ”nu har du tränat på detta”, men det är inte så det ska gå till. Du ska få prova dig fram i olika arbetsuppgifter, annars kommer du ju aldrig behärska arbetet.

Ska vara med när anställningsavtal tecknas

Jesper Ekström påminner om att när en lärling anställs så ska utbildningsombudet vara med och skriva under anställningsavtalet.

Elektrikerförbundets avdelningar håller utbildningar för utbildningsombuden.

Du som funderat på uppdraget, eller redan har valts till utbildningsombud, kan kolla med din avdelning om de har planerat för någon sådan.

Elektrikernas utbildningsombud I skrivande stund finns 230 utbildningsombud registrerade. Samtidigt beräknas att det finns minst 43 arbetsställen med lärlingar anställda där det saknas ett registrerat utbildningsombud. Läs mer

Ur installationsavtalet: ”SEF:s lokalavdelning utser utbildningsombud bland de vid företaget anställda arbetstagarna. När utbildningsombud utsetts underrättas arbetsgivaren och ELY (Elbranschens lokala yrkesnämnd). Utbildningsombudets verksamhet och ersättning regleras i lagen om facklig förtroendeman.” ”Anställning av lärling: vid anställningens början ska anställningsbevis upprättas, undertecknat av arbetsgivaren, lärlingen och utbildningsombudet. Planeringsschema för lärlingars färdighetsträning bör upprättas i samråd mellan företagets utbildningsansvarige och utbildningsombudet. Fortlöpande uppföljning av lärlingens färdighetsträning görs av arbetsgivaren, utbildningsombud och ELY.” ”Innan en anställning av en lärling avbryts ska arbetsgivaren i god tid samråda med utbildningsombudet och ELY.” Läs mer