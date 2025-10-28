Det var i slutet av juli som en 36-årig anläggningsdykare skulle göra ett jobb på en kabel i sjön Haggen i Smedjebacken.

Arbetet utfördes på 16 meters djup och dykaren, som var anställd vid en dykfirma i Ludvika, dök ner med luftflaskor på ryggen och en lina till en boj uppe vid ytan. Där nere skulle han utföra arbete på en avloppsledning på uppdrag av ett kommunalt vatten- och avloppsbolag.

Trasslade in sig och fastnade i linan

Kalibers granskning av olyckan visar att dykaren trasslade in sig och fastnade i linan. Då försvann också bojen ner under ytan och det gick inte att veta exakt var han befann sig.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska yrkesdykare alltid ha en livlina som går direkt till en kollega uppe vid ytan. Det saknade den 36-årige dykaren i Dalarna. Han saknade också lufttillförsel från ytan, vilket dykare bör ha om det finns risk att fastna.

Utreds av Arbetsmiljöverket och polisen

Olyckan utreds nu av Arbetsmiljöverket. Det pågår också en polisutredning om misstänkt arbetsmiljöbrott, eftersom dykaren dog på jobbet.

– Då har ju någon ansvar för arbetsmiljön och det ansvaret måste utredas, sa Anders Dahlman på Polisen i region Bergslagen till Arbetet när olyckan inträffade.