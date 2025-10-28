På ytan ser Jimmie Åkessons plötsliga intresse för regeringsformen och riksdagsordningen lite förvirrat ut. Men kanske går det ändå att förstå.

Grundlagar är lite som kontraktets finstilta delar. Så länge allt är till belåtenhet finns det ingen anledning att förstöra synen på dem. Det är när allt trasslar till sig som spelreglerna prövas. Och grundlagarna är politikens spelregler.

Det är här talman Andreas Norlén kliver in på scenen. Han är aldrig så nöjd som när han får undervisa i vad regeringsformen säger om statsministerval och regeringsbildning.

Skyddar domstolarna

I början av oktober röstade sju av riksdagens åtta partier för att ändra i två av våra grundlagar, regeringsformen och riksdagsordningen. För att förslaget ska bli verklighet måste samma beslut också fattas efter nästa val.

Det är så det svenska politiska systemet fungerar. Till skillnad från till exempel USA är det egentligen ganska lätt att förändra. Men det tar lite tid – allt för att människor ska hinna reagera och protestera mot tokigheter.

I grunden handlar förslaget om att förstärka skyddet av till exempel domstolarnas oberoende och att göra det lite svårare för en tillfällig majoritet att skriva om spelreglerna till sin fördel.

Det sista har fått Jimmie Åkesson att gå i taket. I framtiden ska det nämligen krävas två tredjedels majoritet andra gången man röstar om förändringar av spelreglerna.

– I praktiken ger vi Socialdemokraterna vetorätt, rasade han.

Minoritetens veto är poängen

Nu vill Sverigedemokraterna dra i handbromsen och har försökt få till en folkomröstning om frågan.

Det är som sagt lite underligt. I utredningen stod partiet bakom förslagen. Nu har man ändrat sig.

Åkesson har förstås rätt i att kravet på kvalificerad majoritet ger en minoritet veto. Det är själva poängen. Men varför vill han göra det svårare att fatta beslut nu, om problemet är att det kommer att bli för svårt sedan?

Och varför en folkomröstning? Är det någon som upplever ett djupt engagemang runt middagsborden kring regeringsformen?

Kanske inte.

Ett sluttande plan

Så varför är Åkesson så arg? Det har att göra med orsaken till att en massiv riksdagsmajoritet alltså vill stärka skyddet mot maktmissbruk. Den orsaken finns runt om oss.

De senaste åren har vi fått exempel på hur land efter land hamnat på ett sluttande plan bort från demokrati och mot ett mer auktoritärt styre. Domstolars och myndigheters oberoende ifrågasätts, mediernas arbete begränsas och reglerna för val ändras till det styrande partiets fördel.

Till sist kan vi inte längre tala om en demokrati.

Det har hänt i Ungern. Det var på väg att hända i Polen. Och det sker just nu i USA.

Har inte så svårt för Trump

Därför vill sju av riksdagens åtta partier stärka skyddet och faktiskt ge en minoritet ett veto i grundlagsfrågor. Och därför vill det åttonde partiet inte göra det. Sverigedemokraterna har inte så svårt för vare sig Viktor Orbán eller Donald Trump.

De tycker helt enkelt inte att oberoende rättsväsende, fria medier eller ett pluralistiskt samhälle är så mycket att ha.

Den insikten borde verkligen få oss att börja läsa det finstilta i kontraktet.