Arbetet Krim: Berättelserna inifrån Chopchop – ”Som Kina för 20 år sedan, jag är rädd hela tiden”

Arbetets granskningen ”Rädslans restaurang - Chopchop” finns nu som podd.

Granskning
En säkerhetskamera är riktad framåt nära en trasig affisch med "Chop Chop Asian Express"-loggan och en rörig bakgrund.

Lyssna på Arbetet Krim.

Någonting pågår i köken på Chopchops restauranger. Kockar som kryper ihop på hinkar med jordnötssmör, skrämt blickande efter det elektroniska ögat som följer dem. I en drive thru står Amanda och har svårt att andas, stressad över att lampan bredvid henne ska slå om till rött. 

Medan barnfamiljerna fyller faten med Orange chicken och Bangkock beef bestämmer sig Li, en av de anställda att göra något hen egentligen inte vågar: Li tar kontakt med Arbetets reporter Martina Frisk för att berätta sin historia. Det blir upprinnelsen till historien om Rädslans restaurang.

Lyssna nu.

