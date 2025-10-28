Någonting pågår i köken på Chopchops restauranger. Kockar som kryper ihop på hinkar med jordnötssmör, skrämt blickande efter det elektroniska ögat som följer dem. I en drive thru står Amanda och har svårt att andas, stressad över att lampan bredvid henne ska slå om till rött.

Medan barnfamiljerna fyller faten med Orange chicken och Bangkock beef bestämmer sig Li, en av de anställda att göra något hen egentligen inte vågar: Li tar kontakt med Arbetets reporter Martina Frisk för att berätta sin historia. Det blir upprinnelsen till historien om Rädslans restaurang.

Lyssna nu.