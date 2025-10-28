Artikeln i korthet Kriminalvården ska planera för ungdomsfängelser även för 13-14-åringar, utöver de 15-17-åringar som tidigare omfattades, som ett led i att omstrukturera sluten ungdomsvård.

Facket Seko är försiktigt positivt men betonar vikten av utbildning, resurser och tydliga program för ungdomarna samt att skydda dem från att bli "institutionsskadade".

Kriminalvården har sedan tidigare fått i uppgift av regeringen att planera ungdomsfängelser för åldrarna 15 till 17 år.

Uppdraget är ett led i planerna att slussa ut påföljden sluten ungdomsvård – det straff som normalt ges till unga brottslingar och som i dag verkställs av Statens institutionsstyrelse, SIS.

Nu kompletterar regeringen Kriminalvårdens uppgift till att även omfatta barn som är 13 eller 14 år gamla.

Fackförbundet Seko, som bland annat organiserar kriminalvårdare, har tidigare varit remissinstans vad gäller grundförslaget. Där har facket ställt sig försiktigt positivt till idén. Inställningen från förbundet har dock vilat på att vissa förutsättningar måste finnas på plats.

Facket: Måste till utbildning och resurser

Bland annat handlar det om att utveckla gedigna program för de intagna ungdomarna, att ha en tydlig plan för utslussning och stöd vid frigivning, samt att se till att det finns personalresurser och utbildning.

Ett annat var att just barn under 15 inte skulle omfattas.

– Vi har inte ändrat vår uppfattning. Vi tycker det är olyckligt att man vill gå vidare och även omfatta 13–14 åringar i det här, säger Christer Hallkvist, facklig företrädare för Sekos medlemmar i Kriminalvården och tillägger:

– Vi har inte kompetens för det här i dagsläget. Det handlar om väldigt påverkningsbara ungdomar som vi också måste skydda. Det finns en risk att de blir institutionsskadade.

Totalt rör det sig om sex avdelningar för pojkar vid anstalterna Högsbo, Rosersberg, Österåker, Kumla, Skenäs och Täby. Ytterligare två planeras för flickor i Ystad och Sagsjön.

De första, i Kumla, Rosersberg och Högsbo, ska stå redo den 1 juli 2026.

”Vet för lite om konsekvenserna”

Hur många ungdomar det rör sig om är osäkert. För att få ungdomsfängelse måste brotten som de unga förövarna begår ge ett minimistraff på minst fyra år, så rör det sig antagligen inte om särskilt många som kommer att hamna på anstalt.

Däremot kommer de att bli inlåsta på andra håll i kriminalvården när de inte längre hamnar under SIS:s ansvar.

– Det här ska ju bara påverka dem som begått grova brott. Men inlåsta kommer de att bli oavsett, på häkten och i frivården, säger Christer Hallkvist och avslutar:

– Jag förstår att man vill göra något. Ingen vill att 14-åringar åker runt och begår skjutningar. Man ska komma ihåg att det är valår och att regeringen vill visa handlingskraft. Oavsett så känns det här inte bra – vi vet för lite om konsekvenserna.