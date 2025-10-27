Serviceteknikern informerade elmontören om att matningen till värmeelementen var frånslagen, och gav klartecken att påbörja arbetet.

Elmontören kontrollmätte själv arbetsobjektet och konstaterade att spänning saknades.

Men, under pågående arbete kopplades spänningen på automatiskt, vilket resulterade i att elmontören fick strömgenomgång från hand till hand.

Det visade sig i efterhand att ugnen har en automatisk funktion som aktiverar värmeelementen om temperaturen sjunker under 25 grader för att motverka fukt.

Inte brutit strömmen i elskåpet

Serviceteknikern hade stoppat värmen via mjukvaran, men inte brutit strömmen fysiskt i elskåpet. Denna funktion var okänd för både serviceteknikern och elmontören vid arbetets start.

Efter strömgenomgången valde elmontören att avsluta arbetet. Arbetsledaren observerade att elmontören var medtagen och tillkallade ambulans.

