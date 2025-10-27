Skyddsombud stoppade elfaror och lyftrisker på byggen

Vecka 43 är den utsedda arbetsmiljöveckan runt om i landet.

För Elektrikerförbundet stod elsäkerhet som prioritet att kontrollera. I Stockholmsområdet fanns det stora brister ute på byggena.

I Årstaberg stoppade de regionala skyddsombuden ett bygge där de stora elskåpen stod öppna och kablarna ut från skåpet låg fritt och kördes över av lastbilar och traktorer.

På det här bygget saknades även utrymningsvägar, men det som fick skyddsombuden att verkligen tappa hakan var att tunga lyft med lyftkran utfördes utan avspärrning eller skyltning.

Bland annat lyftes ett trapptorn samtidigt som människor gick där under.

– Jag sa till en av arbetarna: ”Du vet att de lyfter ovanför dig?”, då fick jag till svar: ”va, helvete!”. För du tittar ju inte uppåt när du går, säger Claes Thim, ett av de regionala skyddsombuden på plats.

Lyft av gipsbockar över ett område där arbetare går, utan avspärrning.

Den risk- och konsekvensanalys som bygget hade gällande lyft var enligt Thim oklanderlig.

– Den var jättebra. Där stod det att de ska spärra av, ha flaggvakt, skylta. Allting var jättebra. Men, den efterföljs ju inte.

Utrymningsvägen var låst

Det andra stoppet gällde ett solcellsbygge på ett flerfamiljshus i Haninge.

Där var utrymningsvägarna under all kritik.

Det var ett sjuvåningshus och ställningen utanför var själva utrymningsvägen, men dörren längst ned var låst, så det gick inte att ta sig ut.

Därutöver saknades räcken på ställningen, vilket skulle kunna resultera i fall från hög höjd.

Sebastian Axelsson och Robin Ling är båda nya regionala skyddsombud, och båda arbetar inom solcellsbranschen, något som är värdefullt, inte minst vid skyddsronder just vid solcellsinstallationer.

– De är så himla duktiga, bland annat på ställningar. De sitter på kompetens som jag saknar på långa vägar, säger Claes Thim.

Bygge i Botkyrka får guldstjärna

Utöver de två stoppen lades även tre informella skyddsombudsstopp, det vill säga; när skyddsombuden och arbetsgivarna är överens om att stoppa arbetet till dess att riskerna åtgärdats.

Det handlade bland annat om elsäkerhet och brister i utrymningsvägar.

Men de tre regionala skyddsombuden har också ros att ge. Ett bygge av hyreslägenheter till det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen AB vill de ge en guldstjärna.

– Det var tamefan det bästa vi sett, säger Claes Thim och tillägger:

– Det verkar som det var platschefen på bygget som var orsaken. ”De vet att när de jobbar med mig, då kommer jag ställa de här kraven”, sa han under vårt besök. Och när jag ringde elfirman som hade eljobbet på bygget så sa chefen där att de var jättenöjda med samarbetet och: ”Han sätter nivån. Vi vet att om inte vi städar, då får vi inte nästa jobb”. Så himla grymt!