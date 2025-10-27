Artikeln i korthet Hammarö kommun har beslutat att inte enbart säga upp barnskötare, men varslet kvarstår och nya förhandlingar ska avgöra vilka som får gå.

Förvirringen kring uppsägningarna har skapat spänningar mellan barnskötare och förskollärare, vilket påverkar arbetsmiljön negativt.

Flera medarbetare känner oro för framtiden och ifrågasätter kommunens värdering av barnskötarnas kompetens, vilket lett till förlust av förtroende för både politiker och skolledning.

Efter flera veckors osäkerhet har politikerna i Hammarö nu satt ner foten. Planen att säga upp samtliga barnskötare och enbart behålla förskollärarna rivs upp – men varslet består.

Vem som får gå ska avgöras i nya förhandlingar enligt lagen om anställningsskydd, där principen ”sist in, först ut” gäller.

– Varför tar de inte ett genomtänkt beslut från början? Först fick vi barnskötare besked att de inte ville ha oss, vi var inget värda. Samtidigt trodde förskollärarna att de skulle få behålla jobben. Nu känner de sig lurade och vi barnskötare har svårt att glömma hur vi blev behandlade, säger barnskötaren Johan Olsson.

”Arbetsgivaren har splittrat oss”

De många turerna kring uppsägningarna har satt spår i arbetsmiljön. Flera barnskötare har varit sjukskrivna och relationerna mellan yrkesgrupperna har blivit spända.

– Det har skapat sår som inte försvinner, både hos barnskötarna och förskollärarna. Vi hade bra relationer tidigare och kompletterade varandras arbete, men nu har Hammarö kommun splittrat oss. Alla är oroliga, men vi ska inte behöva ta ut det på varandra, säger Jennie Lindberg, barnskötare som också jobbar fackligt hos Kommunal.

Fler lokala varsel

Hon säger att det finns en stor oro för framtiden i Hammarö överlag, inte minst med tanke på att kommunens stora industri Stora Enso precis lagt ett varsel.

– Jag vet arbetskamrater som kan beröras av vårt varsel vars partner jobbar på Stora Enso. De har barn och hus och nu kanske båda två blir varslade. Det är hela deras framtid som står på spel.

Lena Bergwall har arbetat inom förskolan i 18 år, de senaste två som utbildad barnskötare.

– Nu hoppas jag att vi kan få ett lugn trots att det är för jäkligt att det blir ett varsel. Jag tycker att det är rätt och viktigt att de ändrade beslutet och att barnskötare får vara kvar. Men hur de agerat har lett till mycket smutskastning.

Ser sig som en kompetent barnskötare

Innan kommunen gick ut med att barnskötarna skulle sägas upp hade hon aldrig upplevt någon uppdelning på sin förskola.

Hon har aldrig varit ”bara barnskötare”, hon var en kompetent barnskötare. En yrkesperson som utvecklats tillsammans med de förskollärare hon haft som kollegor, vilka tagit sin examen för många år sedan.

– Vi har ju utvecklats tillsammans under de här åren. På alla våra utbildningsdagar läser vi samma böcker och får höra nya rön tillsammans. Därför har jag svårt att förstå att kommunen kan nedvärdera barnskötarnas kunskaper som de gör, säger Lena Bergwall.

Förhandlingar om vilka som ska gå

Innan förhandlingarna är klara är det oklart hur många ur respektive yrkesgrupp som kommer att beröras av uppsägningar.

Det som är klart är att elva förskoleavdelningar i kommunen ska läggas ner under 2026, vilket kommer att påverka ett 40-tal tjänster.

Nu finns också beslut på att behålla fördelningen 85 procent förskollärare och 15 procent barnskötare.

”Önskvärt att politikerna styrt direkt”

Skolchef Pernilla Engqvist Widegren är den som fattade det tidigare beslutet om att enbart barnskötare, och outbildade, skulle gå först.

I de nya förhandlingarna får hon rätta sig efter politikernas tillägg: att las ska gälla och att både förskollärare och barnskötare har en plats i kommunens förskolor.

– Nu har de som styr sagt sitt och jag får rätta mig efter det eftersom de i efterhand vill gå in och styra. Det hade förstås varit önskvärt om de gjort det på en gång. Hade de varit tydligare hade vi sluppit en del av den oro som nu finns, säger hon.

S: Vi agerade så fort vi kunde

Jesper Malgerud är ordförande (S) i Hammarös bildningsnämnd:

– Det är lika tråkigt att säga upp människor oavsett, men nu har det skapats onödigt mycket oro i och med alla turer. Vi tycker att både barnskötare och förskollärare är viktiga yrkesgrupper i förskolan och det är viktigt att vi nu inte ställer grupperna mot varandra.

Är det inte ni som bidragit till oron och splittringen genom att inte vara tydliga i era beslut?

– Jag har bara varit ordförande i nämnden i några veckor. När jag blev varse vad som var på gång kunde jag inte agera förrän förhandlingen var slut och tystnadsplikten runt den var lyft. Efter det agerade vi så snabbt vi kunde, säger Jesper Malgerud.

Tänker inte jobba kvar

En som tappat förtroendet för både politiker och skolledning är Johan Olsson. Efter att tidigare ha arbetat inom vården och personlig assistans känner han efter fem år som barnskötare att han hittat hem.

– Det är mitt kall. Det gör också att det känns som att de ryckt undan fötterna på en. Jag har alltid tyckt att det är jättekul att gå till jobbet, men den glädjen har de tagit bort nu.

Barnskötaren Johan Olsson har helt tappat förtroendet för politiker och skolledning i Hammarö, och tänker inte jobba kvar i kommunen.



Han har redan bestämt sig för att inte jobba kvar i Hammarö:

– Varför ska jag jobba kvar i en kommun som så tydligt visat att de egentligen inte vill ha kvar min yrkesgrupp?