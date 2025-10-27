Facktopp nekas ansvarsfrihet – pengar saknas

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av texten!

Artikeln i korthet Fastighets förbundsmöte beslutade att inte ge tidigare förbundsordförande Lemmy Mauritzon ansvarsfrihet.

Detta efter brister i redovisningen av milersättning och övernattningsarvoden, som orsakat förbundet ekonomisk skada på minst 25 000 kronor.

Förbundet väntar nu på resultatet av en andra granskning av ledningens ekonomiska hantering för åren 2022 och 2023. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Veronica Carlsson från revisionsbyrån PwC är Fastighets auktoriserade revisor sedan 2021. Under Fastighets förbundsmötet på Lidingö på onsdagen presenterade hon revisionsberättelsen för 2024.

— Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fastighetsanställdas förbund för år 2024. Vi avstyrker att förbundsmötet beviljar Lemmy Mauritzon ansvarsfrihet för räkenskapsåret, sa hon inför förbundsmötet.

Lennart Mauritzon, före detta ordförande i fastighets.

Har orsakat förbundet ekonomisk skada

Som grund för det uppger hon att Lemmy Mauritzon brustit i sin redovisning av bland annat milersättning och övernattningsarvoden.

— Vi har funnit att dessa brister lett till att förbundet har belastats med för höga kostnader, uppgående till i vart fall 25 000 kronor. Vi kan därför inte utesluta att Lennart Mauritzon av oaktsamhet har orsakat förbundet en ekonomisk skada, sa Veronica Carlsson.

Fastighets har tidigare gått ut med att det skulle röra sig om minst 130 000 kronor.

”Finns även andra områden som är öppet för tolkning”

Veronica Carlsson konstaterade att olika belopp cirkulerat i offentligheten om hur mycket pengar den tidigare förbundsordföranden har redovisat felaktigt.

— De 25 000 som vi nämner i revisionsberättelsen är kopplade till de konstaterade fel som vi sett. Det är dubbelredovisade kvitton och fall där det helt enkelt har rapporterats felaktigt. Det finns även andra områden som är öppet för tolkning, som vilket tjänsteställe personen ska ha, som påverkar ersättningsnivåer.

— Men för vår bedömning av att inte tillstyrka ansvarsfrihet så påverkar inte det. De 25 000 kronorna är tillräckligt för att vi ska komma till den slutsatsen.

— Vi tillstyrker från revisionens håll ansvarsfrihet för övrig styrelse, sa Veronica Carlsson.

”Är en tydlig signal”

Hon underströk att det är skillnad på att bara vara missnöjd med hur en styrelse eller ledamot agerat under året och att inte bevilja ansvarsfrihet.

— Då är det ett tydligt budskap om att styrelseledamoten agerat felaktigt, antingen uppsåtligt eller oaktsamt och att det också ska ha vållat ekonomisk skada för föreningen, sa Veronica Carlsson.

Om revisorn inte tillstyrker ansvarsfrihet innebär det generellt att man funnit skäl att ifrågasätta styrelseledamöter eller hela styrelsen.

— Det påvisar en misstroendeförklaring. Det är en tydlig signal om att man inte är nöjd med ledamotens agerande, hur den skött sitt uppdrag. Att inte beviljas ansvarsfrihet kan även få rättsliga konsekvenser, sa Veronica Carlsson.

Har möjlighet till rättsliga åtgärder

Föreningen har då möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot styrelsen eller den enskilda ledamoten.

— Det kan handla om att kräva ersättning för ekonomiska skador eller förluster som har uppkommit genom det här agerandet, sa Veronica Carlsson.

Förbundsmötet beslutade att inte ge Lemmy Mauritzon ansvarsfrihet.

Fastighets inväntar nu resultatet av den andra granskning som revisionsbyrån Pwc gör av hela ledningens ekonomiska förehavanden för åren 2022 och 2023 innan beslut tas om hur man går vidare.