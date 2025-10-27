Artikeln i korthet Anställda i idéburna företag och stiftelse får löneökningar på i snitt 816 kronor 2025 och 722 kronor 2026.

Deltidsanställda får rätt till övertidsersättning från 2026, med vissa undantag, och ob-tillägg samt andra ersättningar höjs under avtalsperioden.

Arbetstidsförkortning införs från årsskiftet.

Vilka berörs av avtalet?

Anställda i drygt 140 idéburna företag och stiftelser som inte styrs av vinstintressen, till exempel Bräcke diakoni och Hela människan.

Alla yrkesgrupper inräknade så finns drygt 6 000 anställda, en stor del av dem arbetar i Kommunals yrken.

Kommunals avtal med Arbetsgivaralliansen vård och omsorg gäller från den 1 oktober 2025 till 30 september 2027.

Vilken löneökning blir det?

Lönerna höjs med i snitt 816 kronor från den 1 oktober 2025 och med i snitt 722 kronor från den 1 oktober 2026. Detta gäller heltid. Lönerna är individuella och därmed kan löneökningarna bli olika.

Lägstalönen för den som har yrkesutbildning höjs till 26 321 kronor den 1 oktober 2025 och till 26 943 kronor den 1 oktober 2026.

Lägstalönen för den som saknar yrkesutbildning höjs till 24 290 kronor den 1 oktober 2025 och till 25 328 kronor den 1 oktober 2026.

Får deltidsanställda övertidsersättning?

Deltidsanställda får rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda från 1 oktober 2026.

Två undantag finns:

Övertidsersättning gäller inte om arbetspass byts efter önskemål från den anställde. Övertidsersättning gäller inte heller om den anställde de senaste sex månaderna tackat nej till utökad sysselsättningsgrad.

Vad mer innehåller avtalet?

Ob-tillägg och andra ersättningar höjs med 3,4 procent den 1 oktober 2025 och med 3,0 procent den 1 oktober 2026.

Nytt är att ob-tillägget på fredagar gäller från klockan 16 (tidigare gällde klockan 19).

Arbetstidsförkortning införs från årsskiftet. Heltidsanställda får en ledig dag per år eller två halvdagar. Deltidsanställda får rätt till ledighet i proportion till sysselsättningsgraden.

När ledigheten tas ut bestäms tillsammans med arbetsgivaren.

Flexpension införs och därmed blir det möjligt att söka delpension från 62 års ålder (ITP2) eller 63 års ålder (ITP1). En extra avsättning på 1,8 procent görs till tjänstepensionen, vilket betyder att totalt 6,3 procent av lönen avsätts.

Vad gäller för dygnsvilan?

Dygnsvila på 11 timmar införs. Om verksamheten kräver det kan undantag göras.

Det betyder att ett pass med både arbete och jour kan bli 20 eller 24 timmar. I anslutning till passet ska kompenserande vila ges och den ska som minst motsvara arbetspassets längd.

Om det inträffar något oförutsett så att den anställde inte får ut sin dygnsvila eller måste bryta den så ska det kompenseras inom 14 dagar.