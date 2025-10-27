Jag har arbetat inom elnätsområdet i åtta år, men blev nyligen uppsagd på grund av arbetsbrist.

Sedan dess har jag sökt jobb hos över 25 elföretag i Storstockholm – utan att få ett enda svar tillbaka. Inte ens ett tack för din ansökan.

I december börjar jag studera elkraft på högskolan för att utvecklas vidare inom yrket. Men vägen framåt är inte självklar och jag är långt ifrån ensam om att uppleva detta.

Ett av de största problemen i branschen idag är oviljan att ta emot lärlingar och praktikanter. Hur ska vi kunna bli fullvärdiga elektriker om vi inte får möjligheten att komma in?

Alla yrkesverksamma började någonstans men i dag upplever många att dörren är stängd redan från början.

En investering – inte en kostnad

Lärlingslönen är ett annat hinder.

I en stad som Stockholm är det nästintill omöjligt att försörja sig på den ersättningen.

Det gör det svårt för unga, omskolade eller personer med familj att över huvud taget överväga yrket – trots att efterfrågan på elektriker är hög och branschen talar om kompetensbrist.

Vi måste våga se lärlingar och nyutbildade som en investering – inte en kostnad.

Var finns motivationen om dörren ändå är stängd?

För om vi inte förbättrar möjligheterna och villkoren nu, kommer vi inte hitta de kompetenta montörer vi så desperat behöver i framtiden.

Då är det inte konstigt att färre väljer att utbilda sig till elektriker.

Var finns motivationen om dörren ändå är stängd?

Så Ge oss chansen – branschen måste investera i framtidens elektriker.