Förbjudna kemikalier, piratkopior och rena lögner på Fyndiq

Ett barn fyller år och på önskelistan står diverse produkter i plast.

Vi börjar söka runt på internet, hamnar hos e-handelsföretaget Fyndiq, ”Sveriges största marknadsplats för fynd”. På hemsidan saluförs över femton miljoner varor, ofta lågprisprodukter tillverkade i Asien.

Hos Fyndiq finns fejkade Disneyprylar och tandblekningsstrips, kanyler, tatueringsmaskiner och salvor som ska motverka herpes.

Vi ser lyxiga Hermèspåslakan, tuffa kepsar från Gucci och en svart luvtröja från Chanel, produkter till orimligt låga priser.

Vi blir intresserade, minst sagt, och börjar läsa på om Fyndiq. Det är ett så kallat dropshippingföretag, utan eget lager, en mellanhand med över tusen leverantörer.

Efter att en kund gjort en beställning hos Fyndiq skickar leverantören iväg produkten till kunden.

Är schyssta mot klimatet

Vårt intresse blir knappast mindre när vi läser att Fyndiq ”ska bli den första lågprisaktören som är schyssta [sic] mot klimatet!”

Kombinationen av miljötänk, lågprisprodukter och ett enormt utbud av piratkopior känns oväntad, så vi bestämmer oss för att försöka få tag i företagets vd, Fredrik Norberg.

”För kunden ska det bli en fantastisk shoppingupplevelse”, säger han när vi några veckor senare talar med honom.

Norberg har ingenting emot att ställa upp på en intervju, inte alls. Han låter trevlig och anstränger sig för att ge utförliga svar.

Fyndiqs raison d’etre är för honom att ”folk med mindre plånbok” ska kunna handla produkter som annars skulle vara för dyra.

”Det är mycket plastprodukter, vardagsprodukter som skärmskydd och mobilskal”, fortsätter Norberg. ”Kvaliteten på produkterna kanske inte alltid har den längsta hållbarheten”, konstaterar han, men vill ändå hävda att Fyndiq är ”schysst” mot klimatet.

Det klimatavtryck som lämnas av företagets storsäljare – i skrivande stund mobiltelefonladdare, peruker och en uppblåsbar alienkostym – kan inte jämföras med till exempel textilindustrin, menar han.

”Vi ska inte vara bra för miljön, eller de bästa”, säger Norberg, ”men det finns någonting i det här att vara schysst.”

Vad innebär det då att vara schysst?

Kunder har fått piratkopior

På kundomdömessajten Reco uppger åtskilliga kunder att de fått piratkopior när de handlat från Fyndiq.

Immateriella rättigheter verkar inte vara ett okänt begrepp för företaget, tvärtom.

På hemsidan kan man läsa att Fyndiq inte tillåter ”försäljning eller marknadsföring av otillåtna kopior och förfalskningar” och att immateriella rättigheter tas ”på stort allvar”.

När vi började intressera oss för Fyndiq frågade vi företagets kundtjänst om de kunde garantera äktheten hos den svarta huvtröjan med Chanels logotyp, för 399 kronor.

Svaret kom snabbt, kundtjänsten förklarade att tröjan med stor sannolikhet är falsk och därför omedelbart skulle plockas bort från hemsidan.

Den låg kvar till försäljning, i veckor.

Just nu råder jultema på Fyndiqs förstasida.

Tar aldrig slut

”Vi ska inte sälja den här typen av produkter”, säger Fredrik Norberg.

Han menar att Chanel-tröjan är ett enstaka, olyckligt fall, samt ett misslyckande och ”superskadligt” för Fyndiq.

”Fyndiq är ingen sajt för piratkopior, punkt slut”, förtydligar Norberg, och tillägger att ”alla handlare känner till det.”

Han understryker att företaget ”i ett oändligt hav av produkter” hela tiden försöker ”scanna av och se till att ta bort produkter som är dåliga eller farliga, piratkopior och så vidare”.

Arbetet verkar gå sådär. På hemsidan finns ju mängder av kopior, ett oändligt hav: mobilskal i plast som utger sig vara från Louis Vuitton, en praktisk blå canvasryggsäck från ”Fjallarven”, stickade mössor från Loewe, solglasögon från Celine, kepsar från Gucci, lakanen från Hermès, Disneyprylarna, det tar aldrig slut.

Barnsäkerheten då?

På sin hemsida skriver Fyndiq att de har ett ”stort fokus på säkerhet för barn” och om vikten av att ”barnprodukter utvecklas och produceras med säkerhet i åtanke i alla led”.

Det låter schysst! Dessutom ställer lagen särskilda krav på produkter riktade till barn. För att överhuvudtaget få säljas måste leksaker vara CE-märkta, det vill säga uppfylla EU:s krav på säkerhet, miljö, hälsa etcetera.

På Fyndiqs hemsida står skrivet att alla leksaker på plattformen ska vara CE-märkta.

När vi letade efter de där födelsedagspresenterna frågade vi faktiskt Fyndiqs kundtjänst om CE-märkningar för de leksaker som fanns på önskelistan.

Kundtjänsten sa att de skulle kolla upp märkningarna, men återkom aldrig. Leksakerna – som kan antas sakna CE-märkning – ligger kvar, till försäljning.

Gör sitt bästa

På Fyndiqs hemsida redovisas också produkter som har återkallats.

Där finns till exempel en färgglad, uppblåsbar badring för nyfödda, som dragits tillbaka då den inte uppfyller den europeiska kemikalielagstiftningen.

Märkligt nog ligger samma produkt ute till försäljning.

Fyndiq – för övrigt ett av de svenska företag som anmälts flest gånger vad gäller försäljning av varor med otillåtna kemikalier – marknadsför sig med sloganen ”fynd du kan lita på”.

För Fredrik Norberg innebär det ”ett schysst sätt att jobba på, att jobba väldigt aktivt med vårt sortiment, och försöka göra allt vi kan.”

Han menar att företaget verkligen gör sitt bästa vad gäller produkter som riktar sig till barn, och att de hela tiden tar bort produkter som inte uppfyller Fyndiqs krav.

”Vi har till exempel inga babyprodukter, det är en helt förbjuden kategori hos oss”, säger Norberg. Innan vi hinner nämna den där badringen för nyfödda fortsätter han: ”Vi har inga saker som nappar eller sugnappar, alltså sådana där som man lägger frukt i.”

Om ett litet barn skulle få en lös del från en sådan produkt i munnen kan det vara fara för livet. Därför, säger Norberg, är Fyndiq särskilt hårda vad gäller denna kategori.

Kan vi ha missuppfattat?

”Vi vill inte sälja fejk, vi vill inte sälja dåliga produkter och vi vill inte sälja farliga produkter”, avslutar Fredrik Norberg, vd för Fyndiq.

Efter intervjun med Norberg går vi, en sista gång, in på Fyndiqs hemsida.

När vi använder sökorden ”baby” och ”napp” får vi 1 256 träffar, möts av ett väl tilltaget utbud av så kallade fruktmatare för spädbarn och nappar för nyfödda, fynd du kan lita på.

Kanske har vi missuppfattat allt vad Norberg sagt. Så vi lyssnar återigen på den inspelade intervjun, får bekräftat att vi hört och förstått rätt.

Vi försöker navigera men havet är oändligt av tvivelaktiga varor, förbjudna kemikalier, piratkopior, vilseledande påståenden och rena lögner.